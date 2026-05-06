Lorena Meritano habló de decisión que tomó en su intimidad y contó sobre celibato que lleva: “Nunca más”

Lorena Meritano logró consolidarse como una de las actrices latinas más recordadas por el público, gracias a personajes emblemáticos como Dínora Rosales en Pasión de gavilanes. Su participación en la televisión colombiana dejó una marca importante, permitiéndole ganarse el cariño de miles de espectadores que aún siguen atentos a su vida profesional y personal.

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Tras mostrar su proceso de salud por un cáncer contra el que luchó, abrirse camino a nuevos proyectos y contar detalles de situaciones de su pasado, la argentina llamó la atención con una inesperada revelación que hizo.

De acuerdo con lo que se observó, Lorena Meritano, de forma genuina, lanzó un comentario particular e íntimo en una publicación, la cual se refería al deseo y la liberación sexual de la mujer. La famosa confesó cuánto llevaba en celibato voluntario, explicando un poco al respecto.

Lorena Meritano reveló cuánto lleva en celibato

Todo se dio en un post de Instagram de la cuenta Mujeres que suenan, donde se compartió una entrevista que concedió Andrea Echeverri al pódcast. Allí la colombiana dio sus perspectivas de la liberación sexual femenina, lanzando interrogantes fuertes.

“Nos han metido ese cuento, pues, de que uno tiene que tirar hasta morir... ¿Quién dijo eso?”, comentó.

“Hay muchas colegas mías que tienen mi edad y parecen de 25. Por ejemplo, el deseo sexual... Yo he leído muchas publicaciones que dicen que si no estás así (activa o alborotada), tu salud está mal”, agregó.

Esto desató un debate entre usuarias de la red social, quienes dieron sus opiniones frente a las declaraciones entregadas.

Lorena Meritano fue una de las que dejó su perspectiva, entregando una confesión inesperada sobre una decisión que tomó en su vida íntima y personal. La actriz mencionó que llevaba un poco más de dos años sin relaciones sexuales, sintiéndose feliz sin cumplirle estándares a nadie.

“Llevo dos años y poco más sin tener sexo y vivo tan feliz y tranquila sin cumplirle las expectativas a nadie”, afirmó en el comentario.

De igual manera, aseguró que volvería a hacerlo cuando ella lo quiera, sin dañar su estabilidad mental y su salud.

“Será mi decisión hacerlo o no nuevamente, pero nunca más que me robe mi salud y mi paz mental”, agregó.