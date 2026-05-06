Equipo de Yeison Jiménez anunció acciones legales por fraude y suplantación de su marca para estafar a sus seguidores

A través de las historias de la cuenta oficial en Instagram del fallecido artista Yeison Jiménez, hoy convertida en parte de su legado, su equipo de trabajo informó que emprenderá acciones legales tras detectar casos de fraude y suplantación relacionados con su marca.

El anuncio, difundido el martes 5 de mayo, busca alertar a seguidores y al público en general sobre el uso indebido de su nombre e imagen, así como reforzar las medidas para proteger su identidad artística frente a este tipo de prácticas criminales.

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En el texto, la empresa del artista detalla la detección de “actividades delictivas en plataformas digitales destinadas a estafar a los compradores”, a través de un sitio web fraudulento identificado como tiendacriaderolacumbre.store, en el cual se ofrecen productos de merchandising que nunca son entregados, utilizando ilegalmente elementos visuales y la identidad del artista.

Ante esta incómoda situación, en el comunicado se recordaron los canales oficiales de venta, con el propósito de garantizar la seguridad de las transacciones de sus clientes y la autenticidad de los productos: https://tienda.yeisonjimenez.com.co y los dominios yeisonjimenez.com.co, yeisonjimenez.com y criaderolacumbre.com.

“Nuestra plataforma oficial procesa los pagos de manera exclusiva a través de la pasarela Wompi de Bancolombia. Hemos detectado que los sitios fraudulentos utilizan métodos externos como Mercado Pago y otras plataformas no vinculadas a nuestra operación para recaudar fondos de manera ilegal”, señala.

Alerta del Equipo de Yeison Jiménez sobre suplantación de marca y fraudes. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Por otro lado, la organización aclaró que entre las opciones de pago válidas figuran tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias a través de PSE, billeteras digitales como Nequi y Daviplata, así como pagos en efectivo en corresponsales bancarios autorizados.

“Al momento de pagar, serás redirigido a la interfaz oficial de Wompi. Si en algún momento se te solicita realizar transferencias directas a cuentas personales, o utilizar plataformas externas como Mercado Pago, Paypal u otra distinta, detén la operación, ya que podrías estar ante un sitio fraudulento”, agrega.

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Por último, la compañía solicitó a la comunidad verificar siempre la URL de la página antes de efectuar una compra, desconfiar de ofertas con precios poco realistas y reportar cualquier irregularidad al correo electrónico oficial: prevencionfraude@yeisonjimenez.com.

En relación con las acciones legales en curso, se informó que el equipo jurídico de Yeison Jiménez ya inició los procesos correspondientes contra los responsables de la suplantación digital y las estafas. Adicionalmente, se han enviado notificaciones a distintos proveedores de servicios para alertar sobre el uso indebido de la marca en actividades ilícitas.