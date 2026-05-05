Yeison Jiménez dejó una huella gigante tras sufrir un trágico accidente el pasado 10 de enero. El cantante falleció cuando el avión en el que viajaba se cayó y chocó, lo que causó un gran dolor a sus seres queridos.

Sonia Restrepo se destapó y contó detalles de la dolorosa pérdida de su hijo junto a Yeison Jiménez: “Yo me iba a morir”

Una de las personas que más sufrió esta partida fue Sonia Restrepo, la esposa del artista, despertando preocupación en miles de personas que siguieron su historia por años. La mujer se mantuvo alejada de los medios, lidiando con la pérdida de su pareja.

No obstante, recientemente, la viuda de Yeison Jiménez concedió su primera entrevista a nivel nacional, hablando sobre su historia y el camino que ambos llevaron hasta este 2026. La paisa fue honesta sobre su vida antes de conocer al cantante y compartió cómo su primer embarazo la afectó.

De acuerdo con lo que expresó en Se dice de mí, Sonia Restrepo quiso hablar sobre su hija mayor, fruto de la relación que tuvo a los 14 años, y que le dejó muchos aprendizajes.

“Cuando era pequeña tenía muchas carencias, no vivía en una casa linda, no tenía bicicleta o ropa linda, porque la ropa que me ponía mi mamita era porque se la regalaban o se la daban en muy buen estado”, contó.

“Siempre soñaba con una casa linda y grande donde pudiera jugar con mis hijos, con perritos. Siempre dije que quería ser profesional, poder ayudar a mi familia, siempre quise tener un esposo maravilloso, que me quisiera, que sea inteligente, que le guste trabajar y tenga visiones”, agregó.

Restrepo habló sobre el padre de su hija Camila, alguien de quien no le gustaba hablar mucho y que prefería mantener en reserva.

¿Quién es el padre de la hija mayor de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo comentó que su hija fue fruto de una relación con un joven de su colegio, el cual era el que le gustaba a todas las niñas de su grado. Aunque creía que él estaba interesado en una de sus amigas, terminaron hablando y ennoviándose.

“Lo conozco porque era el niño que a todas las niñas les gustaba; yo al principio no estaba enfocada en eso. Yo tenía una amiga con la que andaba, muy linda, y pensé que él quería acercarse a ella, pero resultamos fue hablando los dos”, contó.

“Nos ennoviamos como ese amor inocente de niños”, agregó.

La compañera sentimental del fallecido Yeison Jiménez relató que esta etapa fue muy dura, ya que se llenó de miedo y nervios por lo que era un embarazo en aquella época a esa edad.

Tenía tanto miedo que decidió esconder que estaba embarazada durante seis meses, hasta que su mamá la descubrió y tuvo que decírselo. El problema creció tanto que tuvo que irse de su casa a vivir con sus hermanos, ya que su papá era muy estricto y severo en esos temas.

“Fue un momento demasiado difícil, porque el tema del embarazo a esa edad era un tabú muy fuerte, un tema demasiado criticado. Me lleno de miedo, temor y no sabía qué hacer; se lo conté a mi prima y a mi mejor amiga… Estaba tan aterrorizada que lo oculté hasta los seis meses. Mi papá fue un hombre de mucho temple y me decía que cuando yo quedara embarazada, me olvidara de mi familia, más porque era una adolescente”, dijo.

“Llegó la parte más dura de mi vida, que fue cuando le conté a mi mamá… Es un tema que casi no lo hablo porque es muy duro para mí. Me tengo que ir de la casa, y ahí es donde empieza Sonia a afrontar la vida”, afirmó.

Sobre el papá de la niña, dijo que no quiso asumir la responsabilidad y tuvo miedo de responder, así que decidió seguir adelante sola, enfrentándose a quienes la criticaron por quedar embarazada tan joven.

“Eso fue un baldado de agua fría, estaba sola. El papá de mi hija ya no está porque no se sintió preparado para afrontar esa responsabilidad tan joven. Todo el mundo me dio la espalda y fui muy criticada por salir embarazada a los 15 años. Duré mucho tiempo sin salir a la calle, porque todo el mundo me miraba y me sentía señalada”, dijo.

“Todo el tiempo de mi embarazo yo lloraba y lloraba”, agregó: “No dormía, todo el tiempo triste y deprimida”.