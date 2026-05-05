Poco antes de que se cumplieran cuatro meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, su esposa Sonia Restrepo Ramírez y su hermana Lina Jiménez recordaron en medio de lágrimas lo que fueron sus últimas conversaciones en entrevista para el programa Expediente Final, de Caracol Televisión.

Para ambas mujeres, los recuerdos con el artista son los que las mantienen fuertes tras el accidente que acabó con su vida y la de varios integrantes de su equipo de trabajo el 10 de enero de 2026.

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“El día que ya yo lo vi por última vez, se levantó bravo diciéndome que yo por qué no lo había levantado a besos y abrazos”, recordó Sonia.

Para la esposa de Yeison, era normal verlo constantemente de afán por los compromisos que tenía, pero su comportamiento el 9 de mayo le causó curiosidad, ya que lo veía relajado.

“Nosotros viajamos de Villanueva a Paipa, llegamos allá y recuerdo tanto que empezó a hacer frío, el bebé venía dormido y yo lo envuelvo en su manta”, agregó.

Luego, Yeison se levantó de una silla, se despidió de sus tres hijos y su esposa con un beso: “Me dijo: “Chao, mi amor, nos vemos pasado mañana…”

Sin embargo, aquel día nunca llegó. El 10 de enero Sonia recibió esa llamada con la noticia que jamás habría querido escuchar. “Me llama un amigo de él y me dice: ‘Doña Sonia, es que me acabaron de decir que Yeison tuvo un accidente”.

La última foto de Lina Jiménez con su hermano

Por su parte, Lina recordó que el 9 de enero, sin saberlo, se tomó la última foto con Yeison antes de dar un show en Málaga, Santander, debido a que quedó encantada con el traje que había elegido y se la pidió.

“El subiendo las escaleras de la tarima me dijo: ‘Lina, toca que estos días esté muy pendiente de los niños’… Yo lo abracé y le dije: ‘Yei, mañana nos vemos’.

Al siguiente día, finalmente no lograron coordinar el siguiente viaje juntos, pues él se adelantó, por lo que ella confesó haber sentido rabia y tristeza, ya que se suponía que luego de su presentación en Marinilla iban a visitar a su abuelo en Manzanares.

“Él me dijo: ‘Vamos para Marinilla y de ahí nos vamos para Manzanares a ver al abuelo. Quiero ir a verlo antes de que de pronto pase algo y siento que lo tengo que ver, aunque se puede morir uno primero’”, recordó Lina esas palabras de su hermano que, desafortunadamente, se hicieron realidad.

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“Yo sentía mucha tristeza ese día, no sé por qué, porque yo soy alegre, y como a la hora Yeison me llamó y me dijo que consiguiera quién me llevara a Paipa. Me dijo que iba a parar a desayunar y me esperaba”, añadió.

Sin embargo, ella decidió que se quedaría y horas más tarde recibió la lamentable noticia del accidente en el que falleció el artista. “Me llama un amigo de Boyacá y me dice: ‘Lina tiene que ser muy fuerte, aquí hay un avión quemándose y dicen que es el de su hermano’”.