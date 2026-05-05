Bayern Múnich: la estrella de PSG que aceptaron querer fichar, a horas del juego en Champions

Este miércoles, la serie entre Bayern Múnich y PSG de Champions League se resolverá. Esos dos clubes son de los mejores equipos en la actualidad de Europa.

Sus planteles son un auténtico conjunto de estrellas, por ello es que han podido dar espectáculos como el de la ida, donde lograron anotarse entre sí y dejaron un global de 5-4.

De ambos lados hay admiración, tanto que los dirigentes se atreven a hacer gestos a algunos jugadores para que en el futuro puedan unirse al otro equipo semifinalista de la Liga de Campeones.

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En esta oportunidad, el dirigente que habló de una pieza de los de París fue Uli Hoeneß. A quien hizo referencia fue a Achraf Hakimi, marroquí que es una de las piezas más fuertes del plantel de Luis Enrique.

“Lo tomaríamos de inmediato, porque encajaría muy bien con nosotros”, le dijo el dirigente a Dazn en la previa del juego decisivo que dará un cupo a la final de Budapest, Hungría.

Hakimi, de 27 años, ya ha pasado por instituciones del Viejo Continente como Real Madrid, Inter de Milán y donde encontró su lugar en el mundo fue en PSG. De darse un cambio más de club, este sería para garantizar que sea la pieza clave del proceso como lo es en los galos.

Hakimi pasaría de ser rival de Luis Díaz, a compañero en Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Dicho lateral derecho suena en la previa, pero no estará presente en el juego de vuelta por lesión.

Según los reportes de RMC Sports: “Hakimi se perderá el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich”.

“Achraf Hakimi se sometió a pruebas tras sufrir una lesión en el tendón de la corva al final del partido de la Liga de Campeones del martes por la noche contra el Bayern de Múnich (5-4)“, explican del diagnóstico.

Adicional a ello, RMC informó el tiempo inicial de baja para Hakimi: “Se perderá el partido de vuelta de las semifinales el próximo miércoles. El internacional marroquí estará de baja entre dos semanas y media y tres semanas”.

Habrá que esperar a la resolución de la llave semifinal de Champions League, así como la terminación de la temporada y el Mundial 2026, para conocer si ese gusto de Bayern Múnich se convierte en una oferta formal para arrebatarle a Hakimi al PSG.

Más negociaciones en el ‘Gigante de Baviera’

Konrad Laimer está en una puja fuerte con Bayern Múnich con la firme intención de que le sean mejoradas sus condiciones económicas en un nuevo contrato.

Aunque el jugador pudiese merecerlo, directivos como Hoeneß se paran fuerte, pues no van a romper los topes salariales por dar gusto a los pedidos del austriaco.

Konrad Laimer celebra junto a Luis Díaz el gol del colombiano en Champions League vs. Real Madrid. Foto: AFP

“Cuando lees lo que se está reportando sobre sus demandas salariales, hay que ponerlo en perspectiva. Konny es un jugador que valoro mucho, pero no es Maradona ni Kane”, zanjó el mencionado mandamás de Bayern en la entrevista a Dazn.

“Jugadores como él tienen que aceptar que hay límites, incluso si ganan un salario muy bueno”, completó de la negociación que llevan con el pilar del medio campo del equipo de Vincent Kompany.