Solo han pasado unas cuantas horas desde que PSG y Bayern Múnich jugaron la semifinal ida de Champions League, para que se supiera la primera noticia de la vuelta, a disputarse el miércoles (6 de mayo).

Según lo revelado por medios de comunicación en Europa, el marroquí Achraf Hakimi, perteneciente a los galos, se perderá el próximo partido en territorio alemán.

Quien se encarga de marcar y frenar a Luis Díaz no estará producto de una lesión que sufrió en el partido que se llevó a cabo en París el pasado martes.

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Según los reportes de RMC Sports: “Hakimi se perderá el partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich”.

Para los bávaros esto podría significar una cierta ventaja de cara al juego decisivo, donde necesitan de un gol para igualar la serie y dos para pasar a ser los ganadores.

Al interior de la citada nota, el medio en mención refirió lo que le pasó al lateral que se perfila a ser convocado por su país para el Mundial 2026.

“Achraf Hakimi se sometió a pruebas tras sufrir una lesión en el tendón de la corva al final del partido de la Liga de Campeones del martes por la noche contra el Bayern de Múnich (5-4)“, explican del diagnóstico.

Adicional a ello, RMC informó el tiempo inicial de baja para Hakimi: “Se perderá el partido de vuelta de las semifinales el próximo miércoles. El internacional marroquí estará de baja entre dos semanas y media y tres semanas”.

Esto pone en alerta a Marruecos, rival de Brasil en el mismo grupo de la próxima Copa del Mundo. Hakimi es uno de los referentes del elenco africano, por lo que de lesionarse de gravedad, se estaría sumando a la lista negra de grandes bajas.

El que tendrá que ‘bailar con Díaz en Múnich

Warren Zaïre-Emery podría ser quien tome el lugar de Achraf Hakimi para la vuelta de las ‘semis’ donde PSG espera acceder a la final que se jugará en Budapest.

Hakimi y Díaz era un enfrentamiento que en la previa de la primera semifinal generaba mucho morbo, luego de lo que fue la lesión del marroquí hace algunos meses, con algún grado de responsabilidad de Lucho.

Luis Díaz celebrando el gol ante PSG en la semifinal ida de Champions League 2025/2026. Foto: AFP

En aquella ocasión, el parte médico que se dio fue "esguince grave con afectación de ligamentos internos del tobillo izquierdo". Para muchos, la entrada de Díaz Marulanda en dicho juego de la ‘fase de liga’ fue el causal de la lesión para el marroquí.

Hasta amenazas le cayeron al cafetero en ese instante. Periodistas como Said Amdaa, alojaron en su cuenta de X comentarios ofensivos de este tipo: "¡Es un desastre! Luis Díaz, eres un criminal".

Instante en el que Achraf Hakimi sufre lesión tras entrada de Luis Díaz. Foto: NurPhoto via Getty Images

Después de ello, los comentarios volvieron a bajar de tono en contra de Lucho, al ver que Hakimi pudo ser parte de la delegación de Marruecos que jugó la Copa Africana de Naciones.

Un tercer enfrentamiento Díaz vs. Hakimi no podrá darse, pero en la retina quedará que el duelo lo pudo haber ganado el colombiano por los tres goles que le ha marcado a PSG en la presente edición de la UEFA Champions League.