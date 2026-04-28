Bayern Múnich ve la final de la Champions League tras lluvia de goles en París: Luis Díaz marcó y sueña con el título

Bayern Múnich se ilusiona con la final de la Champions League tras lluvia de goles en el Parque de los Príncipes de París. El volante colombiano Luis Díaz sueña con la final, le marcó al PSG y sueña con el título antes de la cita mundialista.

Imagen del juego entre PSG y Bayern Múnich, este martes 28 de abril, por la ida de las semifinales de Champions League. Foto: Getty Images

Fue un total de nueve goles en la ida de las semifinales de la Champions, con victoria 5-4 para el PSG, que ahora va al Allianz Arena en la vuelta con solamente un gol de ventaja, que parece que no es suficiente. El gigante bávaro será local y aumenta su favoritismo para ser finalista.

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