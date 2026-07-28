¿Reconciliación a la vista? La foto de Shakira y Antonio de la Rúa juntos en República Dominicana que enciende las redes

Dieciséis años después de hacer pública su separación tanto afectiva como profesional, la cantante colombiana Shakira y el empresario argentino Antonio de la Rúa han vuelto a acaparar la atención mediática.

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El detonante fue la difusión de una fotografía reciente en la que aparecen juntos, sonrientes y compartiendo en un ambiente relajado, lo que generó de inmediato una ola de comentarios y especulaciones en plataformas digitales sobre el tipo de relación que mantienen en la actualidad.

La imagen fue dada a conocer por el empresario George Nader a través de sus redes sociales, acompañada de la breve leyenda “Solo n Michess!!”. Por la referencia del mensaje, todo apunta a que la reunión tuvo lugar en el municipio de Miches, ubicado en la costa este de República Dominicana.

En la captura no solo posan la intérprete barranquillera y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, sino también Tonino Mebarak, hermano mayor de la artista y uno de sus colaboradores de mayor confianza dentro de su equipo de trabajo.

En la fotografía, que rápidamente se viralizó entre las comunidades de seguidores de la artista, se observa a los cuatro protagonistas compartiendo un momento informal. La cercanía física entre la cantante y el empresario —Shakira aparece posando su mano sobre el hombro de De la Rúa— reavivó las versiones sobre un posible acercamiento afectivo entre ambos.

El vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó hacia el año 2000, época en la que la cantante colombiana promocionaba su producción discográfica ¿Dónde están los ladrones?.

Tras el inicio de su noviazgo, De la Rúa se integró en la carrera de la artista, desempeñando un papel clave en la estrategia de gestión y proyección de su carrera justo cuando Shakira daba el salto al mercado anglosajón con el éxito global del álbum Laundry service.

Durante casi once años, la pareja se posicionó como una de las más visibles del panorama del entretenimiento internacional. En enero de 2011, mediante un comunicado conjunto emitido por ambas partes, informaron sobre el término de su relación sentimental.

En dicho texto explicaban que la decisión se había tomado de común acuerdo meses atrás, en agosto de 2010, enfatizando que mantenían el respeto, la admiración mutua y el compromiso de dar continuidad a sus proyectos profesionales compartidos, si bien tiempo después esa relación comercial también llegó a su fin.

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Este reencuentro coincide con un momento de intensa proyección internacional para Shakira. La artista barranquillera atraviesa una etapa de alta actividad profesional impulsada por el desarrollo de su gira mundial Las mujeres ya no lloran y su participación en la ceremonia de clausura del Mundial 2026, escenario donde interpretó el tema oficial del torneo junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Por su parte, Antonio de la Rúa se ha mantenido en un perfil público significativamente más reservado en los últimos años. Su nombre había vuelto a ser mencionado en la prensa de entretenimiento luego de que la DJ colombiana Daniela Ramos, madre de sus dos hijos, confirmara en marzo de 2025 durante una entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión que se habían separado legalmente en 2018. En aquella oportunidad, Ramos subrayó que mantenían un trato respetuoso enfocado en la crianza compartida.