Cierre y caos en La Línea: estas son las rutas alternas que pueden evitarle un trancón eterno

Un imponente deslizamiento se registró este pasado fin de semana en el kilómetro 47 de la vía Armenia - La Línea, en el municipio de Cajamarca, luego de que un movimiento en masa afectara a una vivienda del sector y conllevara el cierre de una de las calzadas.

Bloqueos en La Línea: damnificados por deslizamiento en Cajamarca cierran el paso y exigen presencia del Gobierno

Estos hechos han derivado en la afectación de varias mercancías que se movilizan por la zona, al ser uno de los puntos estratégicos más importantes entre el departamento del Tolima y el Eje Cafetero.

Aparte de esto, la movilidad también se ha visto perjudicada, trayendo múltiples complicaciones para los cientos de conductores y viajeros que transitan por esta zona.

No solo eso, sino que el tránsito interno de Cajamarca ha presentado dificultades, ya que diez veredas del municipio han quedado con problemáticas de acceso, así como nueve rutas escolares que han tenido problemas para llevar seguramente a los estudiantes a los colegios.

Ante este panorama, se ha registrado un bloqueo por parte de damnificados en el corredor de La Línea, exigiendo soluciones y mayor acompañamiento por parte de las entidades correspondientes que ayuden a traer soluciones de fondo y atender la emergencia.

Los bloqueos traen un problema más para los conductores que transitan por las vías, sin conocimiento alguno para saber qué vías alternas existen para llegar a sus destinos.

No obstante, varias entidades y organizaciones se han encargado de informar a la ciudadanía aquellos puntos que son viables para continuar con sus trayectos.

Las vías recomendadas tras el cierre en La Línea

Si bien existe solamente un carril cerrado, los ciudadanos aún pueden continuar transitando por la vía Armenia - La Línea, siempre y cuando estén siguiendo las medidas de control establecidas por las autoridades correspondientes.

Aun así, Invías comparte otra ruta alterna para prevenir algún inconveniente en el sector, siendo este el corredor por el Alto de Letras, con una ruta pavimentada de aproximadamente 80 a 81 kilómetros de ascenso continuo

Este corregimiento se encuentra con tramos recientemente rehabilitados con el objetivo de mejorar la seguridad y el tránsito de carga liviana y regional, por lo que se encuentra en la capacidad de apoyar la movilidad de la región.

Autoridades recomiendan rutas alternas como el Alto de Letras para evitar congestiones. Foto: Prensa INVIAS

Esta ruta es primordial para aquellos conductores que se encuentran viajando entre Murillo y Manizales; sin embargo, la Gobernación del Tolima hace un recordatorio indicando que el tránsito de vehículos de carga pesada no está autorizado debido a las condiciones y al valor estratégico del ecosistema.

Asimismo, se está evaluando el corredor Mariquita - Fresno - Manizales como alternativa opcional, debido a las buenas condiciones que ofrece y su aporte a la movilidad en caso de que se implementen nuevas restricciones.