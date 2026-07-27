En imágenes, violento accidente en la Vía al Llano: causó cierre de más de cinco horas

Un accidente de tránsito entre dos vehículos de carga que transportaban líquidos obligó al bloqueo temporal de la Vía al Llano durante la tarde de este lunes 27 de julio.

La colisión se registró en el interior del túnel Renacer y requirió la intervención inmediata de las autoridades operativas ante la presencia de un automotor que trasladaba sustancias peligrosas a través de este importante corredor.

Vía al Llano cerrada indefinidamente tras choque vehicular en el túnel Renacer

Frente a las primeras novedades de la situación, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) comunicó a los usuarios los protocolos adoptados. La entidad administradora señaló que “las autoridades reportan el cierre total del túnel Renacer por una colisión entre vehículos de carga y la activación del Plan de Respuesta ante Emergencias, sin una hora definida de reapertura”.

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Una hora después de la notificación inicial, la entidad administradora de la carretera entregó un nuevo balance operativo a los conductores. La concesionaria indicó que “el túnel permanece cerrado por el incidente de tráfico, no se reportan personas heridas y el personal, junto a la Policía, atiende la situación en el punto”.

Puntos de bloqueo y activación del plan de contingencia

(1:52 p.m.) ¡Atención! Autoridades reportan cierre total del túnel Renacer por siniestro vial, choque entre vehículos de carga, uno al parecer con sustancias peligrosas. Se desconoce tiempo de apertura. Se implementa el Plan de Atención de Emergencias. Seguiremos informando. pic.twitter.com/Zi8LO9GEWv — Coviandina (@CoviandinaSAS) July 27, 2026

Ante la magnitud del evento, las autoridades procedieron a bloquear el tránsito en diferentes puntos estratégicos del corredor para evitar un represamiento mayor. Los cierres preventivos se establecieron en los kilómetros 35, 44, 58 y 75, al igual que en las estaciones de recaudo de los peajes de Naranjal y Pipiral.

Tras una hora de espera adicional por parte de los viajeros, la administración del corredor vial notificó la persistencia de los bloqueos sobre la vía. Coviandina reiteró: “El tráfico continúa cerrado en los sectores y peajes mencionados debido a las maniobras ininterrumpidas de respuesta al incidente registrado en el túnel Renacer”.

Labores de remoción y normalización del tránsito

(2:54 p.m.) Las autoridades realizan cierre en los siguientes puntos de la vía: K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000, debido a la atención del siniestro vial registrado en el túnel Renacer. NO hay una hora estimada para la reapertura. pic.twitter.com/IRYPGYszPt — Coviandina (@CoviandinaSAS) July 27, 2026

Cerca de las cuatro de la tarde, los equipos operativos lograron iniciar los trabajos mecánicos para despejar la carretera principal. La entidad concesionaria anunció que “las autoridades comienzan las labores de remoción del camión involucrado en el accidente de tránsito para restablecer la circulación mediante el sistema de paso alterno”.

A las cuatro y veinte de la tarde, la Policía de Tránsito y Transporte habilitó flujos vehiculares intermitentes dentro de la estructura subterránea afectada. La medida operativa permitió evacuar de forma paulatina a los automotores de carga y particulares que se encontraban detenidos en las cercanías del accidente.

(3:30 p.m.) Continua cierre en los siguientes puntos de la vía: K44+700, K35+000, peaje Naranjal, K58+000, peaje Pipiral y K75+000, debido a la atención del siniestro vial registrado en el túnel Renacer. NO hay una hora estimada para la reapertura. Seguiremos informando. pic.twitter.com/3gvHOcsYwo — Coviandina (@CoviandinaSAS) July 27, 2026

Sobre las seis de la tarde, el cuerpo policial habilitó el paso por los kilómetros 58 y 75, además del peaje Pipiral, mientras mantenía restricciones en Naranjal y los kilómetros 35 y 44. El sistema de pasos alternativos continuó operando en el sector del túnel Renacer para garantizar la movilidad de los usuarios.

Finalmente, a las siete de la noche, se dio por superada la contingencia operativa en su totalidad sobre este tramo nacional. Las autoridades de tránsito confirmaron el fin del procedimiento tras “la resolución de la situación en el túnel Renacer, se normaliza el tráfico vehicular en el sector y en los demás puntos de control”.