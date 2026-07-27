Ocho delitos le imputaron al exviceministro de Defensa de Gustavo Petro por el escándalo helicópteros rusos MI-17

El contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional le costó a la Nación la exagerada cifra de 32 millones de dólares y se firmó en el Gobierno de Gustavo Petro, durante la administración de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa y, con una empresa que no tenía la experiencia.

Judicializan a exfuncionario del Ministerio de Defensa por su presunta intervención ilegal en millonario contrato de helicópteros rusos

La Fiscalía le imputó cargos por ocho delitos a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa. El ente acusador lo dijo sin titubeos: “Habría direccionado el proceso contractual”, lo señaló durante la imputación de cargos.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares”, explicó el ente acusador.

Los ocho delitos imputados parecen exagerados, hasta cuando se conocen los detalles de la investigación y la advertencia de presuntas irregularidades con un objetivo específico: otorgar el millonario contrato a una empresa que, según la Fiscalía, no tenía la experiencia para asumir semejante responsabilidad.

Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa, aseguró que la División de Asalto Aéreo del Ejército dio luz verde para contratar a la empresa Vertol Systems, de Estados Unidos, en líos con el Ministerio de Defensa por el mantenimiento de seis helicópteros MI-17. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API/ GUILLERMO TORRES-SEMANA

“La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional”, señaló la Fiscalía.

Dijo el fiscal del caso que el entonces ministro Luis Edmundo Suárez asumió competencias que no le corresponden, justamente la firma del millonario contrato para mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros rusos MI-17.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el entonces viceministro, sin tener competencia funcional, habría direccionado el proceso contractual para el mantenimiento y suministro de repuestos de las aeronaves, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares”, explicó el ente acusador.

Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados . Foto: Suministrada a Semana.

El exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados y la Fiscalía espera presentar el escrito de acusación en su contra, el documento que lo lleve a juicio, donde podrá demostrar su inocencia.