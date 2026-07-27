Cantante de música popular rompe el silencio tras sufrir violencia de género: “Me golpeó en el piso, me dio patadas”

Se trata de la cantante de música popular, Danny Perdomo, quien en el pasado mes de febrero aseguró haber sido víctima de una severa agresión física y verbal. De acuerdo con las declaraciones emitidas y la información oficial presentada en la pantalla durante la nota periodística, el responsable de este presunto ataque habría sido su entonces expareja sentimental.

El incidente ocurrió el 28 de febrero de 2026. Durante el programa, la propia Danny Perdomo compartió su testimonio, relatando con crudeza los eventos que se desarrollaron en ese tenso momento. La cantante de música popular describió la secuencia inicial del ataque físico del que fue víctima: “Cuando siento que me empuja, caigo al suelo”, afirmó la artista visiblemente conmocionada.

Sin embargo, el episodio de violencia no culminó con esa primera acción. Una vez en el suelo, la situación empeoró considerablemente para la cantante. “Y me golpea en el piso, me da patadas”, continuó detallando Perdomo sobre la crueldad con la que actuó su agresor mientras ella se encontraba indefensa.

Fueron precisamente estos reiterados golpes los que le ocasionaron graves y evidentes lesiones en su rostro. Ella misma señala que esta golpiza fue la que le generó un fuerte hematoma en el ojo. Las imágenes de su rostro inflamado, su ojo morado y lesiones en sus labios fueron compartidas públicamente en el programa como prueba irrefutable de la agresión sufrida en aquella jornada.

Como era de esperarse, la artista interpuso de inmediato las acciones legales pertinentes contra su expareja para proteger su integridad y hacer valer sus derechos tras la agresión. Casi cinco meses después de que se formalizaran las denuncias, el objetivo principal del programa era encontrar a la cantante para conocer de primera mano el estado actual de su proceso judicial y averiguar las respuestas definitivas de la justicia colombiana a su grave caso.

Lamentablemente, el panorama legal que describe la cantante es desolador y refleja la lentitud del sistema. Ante la pregunta sobre el avance de su denuncia, su respuesta fue contundente y llena de impotencia: “Desafortunadamente no, no pasa nada”, aunque la artista confirmó que la denuncia penal sigue activa y no ha sido desestimada.

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Lo más doloroso e indignante, dice ella, es la impunidad aparente con la que vive su agresor en la actualidad, ya que, en sus propias palabras, “este señor pues sigue como si nada”, caminando libremente sin afrontar aún las consecuencias legales de sus violentos actos cometidos en febrero.