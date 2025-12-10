Un video que se viralizó durante la noche del martes 9 de diciembre muestra la brutal agresión que sufrió un agente de tránsito de Cali mientras imponía un comparendo a un motociclista.

En el video, grabado por un ciudadano, se evidencia cómo el conductor —con casco puesto— propina varios puñetazos al funcionario hasta dejarlo tendido en el piso.

Según las autoridades, el hecho ocurrió en el norte de la ciudad, en la zona cercana al CAM, alrededor de las 7:50 p.m., cuando los agentes realizaban un puesto de control por motos que habrían invadido el bicicarril.

La moto implicada, según las imágenes y la verificación hecha por la prensa, portaba la placa XRT-33F. El presunto agresor fue puesto a disposición de la Policía.

La víctima, identificada por la Secretaría de Movilidad como uno de sus agentes, fue trasladada a un centro asistencial y permanece bajo valoración médica por una fractura en el tabique nasal. El agente se encuentra en la Clínica Imbanaco recibiendo atención.

En el video se observa que, tras los primeros golpes, un compañero del agente corre al lugar e interviene; el agresor se aleja y dialoga con otra persona que estaba en la escena antes de ser conducido por las autoridades.

Las imágenes despertaron indignación en redes y a funcionarios de las instituciones que atienden movilidad en la ciudad.

Así fue la agresión a un guarda de tránsito en Cali, por parte de un motociclista que presuntamente habría invadido un bicicarril. pic.twitter.com/0v9S6UijPa — Antonio Minotta (@AntonioMinotta) December 10, 2025

El alcalde de Cali se pronunció públicamente rechazando el ataque y aseguró que la administración coordina acciones con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad para que el caso tenga seguimiento judicial.

Por su parte, el secretario de Movilidad de la ciudad, Gustavo Orozco, también calificó el material como “contundente” y sostuvo que nada justifica la golpiza. En su intervención recordó que el operativo respondía a motos que invadían el carril exclusivo para bicicletas, conducta que, además de infringir la norma, pone en riesgo a otros usuarios de la vía.

La Secretaría de Movilidad anunció que abrirá las actuaciones correspondientes y acompañará el proceso legal contra el presunto agresor; a su vez, se adelantará una verificación interna sobre la actuación de los agentes durante el procedimiento.

Este episodio no es aislado. En lo corrido de este año, la Secretaría de Movilidad de Cali reportó alrededor de 70 agresiones contra sus agentes, una cifra superior a la del año anterior. Las autoridades han advertido sobre el aumento de episodios de intolerancia en las vías.