Estación de servicio de El Cofre, en la vía Popayán-Cali, también fue blanco de un ataque terrorista: intentaron prenderle fuego

Dos hombres fuertemente armados arribaron en la tarde de este martes a la estación de servicio de El Cofre, en la vía que comunica a Popayán con Cali, e intentaron prenderle fuego.

“Compañeros, no a meterse aquí a la bomba de El Cofre. Están quemando una bomba y quemando carros. Devolverse, devolverse… mire, aquí está echando candela”, dice en un video uno de los usuarios de esa vía mientras graba el ataque con su teléfono móvil.

El hecho fue la antesala de otro episodio grave de violencia, el de la detonación de un carrobomba en Mondomo.

Esto hace parte de la escalada terrorista que comenzó el viernes en Cali, con el atentado con cilindros bombas lanzados desde un bus escolar acondicionado para el ataque terrorista contra el batallón Pichincha.

Además, sucede luego de que se conociera el comunicado del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que bajo el mando de alias Marlon y alias Iván Mordisco admitieron haber masacrado con explosivos a 20 personas en Cajibío, nueve de ellas adultos mayores.

“No ocultamos nuestros errores y nuestro dolor”, se lee en el comunicado de esa agrupación tras el atentado terrorista.

Esta es la lista oficial de las víctimas mortales del atentado en Cajibío, muchos eran adultos mayores

“Debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna. Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas y sus familias; desde el primer momento nos pusimos a disposición de las comunidades afectadas y así seguiremos”, dijeron.

Este martes, además, se conoció la captura de otro de los implicados en estos atentados.

Se trata de José Alex Vitonco, alias David o Mi Pez.

Sobre el perfil criminal del capturado, dijo la Policía que “acumulaba más de 20 años de trayectoria criminal, siendo uno de los cabecillas más violentos del país, hombre de confianza de alias Marlon y cercano al círculo de alias Iván Mordisco.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

Asimismo, la Policía reveló que cuenta con varios antecedentes criminales, como la coordinación de 40 acciones terroristas en los últimos días contra la población civil y la Fuerza Pública.

Sobre este sujeto recordó la Policía que se encuentra en el cartel de los más buscados como cerebro de la escalada terrorista en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila.