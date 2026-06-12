Senador Motoa anuncia seguimiento a la actuación de los ministros durante la recta final de la campaña presidencial

El senador de oposición Carlos Fernando Motoa anunció este viernes que realizará un seguimiento riguroso a las agendas, visitas y actividades oficiales de los ministros del Gobierno Nacional durante los días previos a la segunda vuelta presidencial.

“El país requiere garantías plenas para que el proceso electoral se desarrolle con transparencia e imparcialidad. Por ello, me he propuesto hacer seguimiento detallado a las actuaciones de los ministros, con el propósito de verificar que los cargos públicos, los recursos del Estado y las competencias institucionales no sean utilizados para favorecer al candidato del oficialismo, Iván Cepeda”, afirmó Motoa.

El congresista advirtió que la Constitución y la ley establecen límites claros frente a la participación en política de los servidores públicos, especialmente durante períodos electorales.

“Les recuerdo que los Ministerios tienen cinco días para respondernos. El propósito es defender la democracia y mantener la libertad en Colombia”, agregó.