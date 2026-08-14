El poder judicial volvió a ser aplaudido largamente por los empresarios, por haber sido el contrapeso para el gobierno saliente

En un tono distinto, los representantes del poder judicial: Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, llegaron al Congreso de la Andi, donde volvieron a hablar de la democracia, teniendo en cuenta que, desde la perspectiva de la mayoría de los colombianos, se vio constantemente amenazada por asuntos políticos.

También volvieron a ser aplaudidos largamente, cuando les pidieron hacer balances de los cuatro años que terminaron y durante los cuales hubo una fuerte tensión entre los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Paola Andrea Meneses abrió el abanico de pronunciamientos y resaltó que la Corte Constitucional que preside no emite fallos con criterio político. Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también se refirió a la democracia, y dijo que ella “depende de unas reglas comunes de convivencia en un sistema democrático”.

Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, también se sumó a la fila de los argumentos sobre la legitimidad de la justicia en un escenario de confrontación que pone en tela de juicio las decisiones de los tribunales.

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