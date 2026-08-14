Congreso de la Andi

El poder judicial volvió a ser aplaudido largamente por los empresarios, por haber sido el contrapeso para el gobierno saliente

La ovación se produjo en el Congreso de la Andi. “El mensaje es que la independencia judicial se respeta”, dijo la presidenta de la Corte Constitucional.

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Redacción Semana
14 de agosto de 2026 a las 10:31 a. m.
Panel judicial en el Congreso de la Andi
Panel judicial en el Congreso de la Andi Foto: Martha Morales Manchego / Semana

En un tono distinto, los representantes del poder judicial: Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, llegaron al Congreso de la Andi, donde volvieron a hablar de la democracia, teniendo en cuenta que, desde la perspectiva de la mayoría de los colombianos, se vio constantemente amenazada por asuntos políticos.

También volvieron a ser aplaudidos largamente, cuando les pidieron hacer balances de los cuatro años que terminaron y durante los cuales hubo una fuerte tensión entre los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Paola Andrea Meneses abrió el abanico de pronunciamientos y resaltó que la Corte Constitucional que preside no emite fallos con criterio político. Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también se refirió a la democracia, y dijo que ella “depende de unas reglas comunes de convivencia en un sistema democrático”.

Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, también se sumó a la fila de los argumentos sobre la legitimidad de la justicia en un escenario de confrontación que pone en tela de juicio las decisiones de los tribunales.

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