El pastor John Milton Rodríguez, nuevo liquidador del Ministerio de Igualdad

El pastor John Milton Rodríguez fue designado por Abelardo De La Espriella como agente liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, creado durante la administración de Gustavo Petro y tumbado por orden de la Corte Constitucional por vicios en el trámite de su fundación en el Congreso de la República.

Se anunció que él deberá realizar un informe de su gestión y hacer entrega mediante acta de los bienes, archivos, expedientes, procesos judiciales, contratos, planta de personal, recursos financieros y demás asuntos a su cargo.

Vicepresidente José Manuel Restrepo desmiente que esté promoviendo un decreto para ordenar el retiro de funcionarios públicos

Rodríguez es ingeniero industrial y un reconocido pastor. Fue senador entre 2018 y 2022 por Colombia Justa Libres y candidato presidencial en 2022. En la última campaña, respaldó abiertamente a Abelardo De La Espriella.

Él no solo se encargará de materializar la liquidación del Ministerio, también de revisar con lupa los supuestos hechos de corrupción que rodean la entidad.