Gustavo Petro anuncia que participará en marcha del 14 de octubre en Bogotá y llama a preparar una huelga general

El expresidente Gustavo Petro anunció que participará en la marcha convocada para el próximo 14 de octubre en Bogotá y llamó al “pueblo trabajador” de la capital a sumarse a la movilización.
Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad.— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2026
Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el…
A través de su cuenta en X, Petro señaló que la jornada debe servir como punto de partida para “preparar la lucha” con miras a una eventual huelga general en defensa de un salario mínimo vital para 2027.
El exmandatario también presentó como una de las prioridades un plan para enfrentar el hambre y mitigar los efectos que, según advirtió, dejará la sequía.
“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, escribió Petro.
En el mismo mensaje, sostuvo que es momento de “movernos” y planteó la necesidad de avanzar hacia una movilización de carácter nacional alrededor de sus propuestas para el próximo año.
Petro insistió en que la marcha debe ser “multitudinaria y completamente pacífica”. El expresidente cerró su mensaje con una defensa de la movilización ciudadana bajo la premisa de que “la dignidad es tranquila y contundente”.