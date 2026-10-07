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Gustavo Petro anuncia que participará en marcha del 14 de octubre en Bogotá y llama a preparar una huelga general

El exmandatario pide que se movilicen por el salario mínimo vital para 2027 y por las medidas frente al hambre y la sequía.

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Redacción Semana
7 de octubre de 2026 a las 12:32 p. m.
“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, escribió Petro.
“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, escribió Petro. Foto: presidencia

El expresidente Gustavo Petro anunció que participará en la marcha convocada para el próximo 14 de octubre en Bogotá y llamó al “pueblo trabajador” de la capital a sumarse a la movilización.

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A través de su cuenta en X, Petro señaló que la jornada debe servir como punto de partida para “preparar la lucha” con miras a una eventual huelga general en defensa de un salario mínimo vital para 2027.

El exmandatario también presentó como una de las prioridades un plan para enfrentar el hambre y mitigar los efectos que, según advirtió, dejará la sequía.

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“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, escribió Petro.

En el mismo mensaje, sostuvo que es momento de “movernos” y planteó la necesidad de avanzar hacia una movilización de carácter nacional alrededor de sus propuestas para el próximo año.

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El expresidente Gustavo Petro se opone a la Patria Milagro. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

Petro insistió en que la marcha debe ser “multitudinaria y completamente pacífica”. El expresidente cerró su mensaje con una defensa de la movilización ciudadana bajo la premisa de que “la dignidad es tranquila y contundente”.