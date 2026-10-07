La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sanciones a decenas de personas y empresas colombianas que durante años estuvieron señaladas por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos.

Esta decisión abarca alrededor de 73 personas y compañías únicas, aunque el documento contiene 114 registros, debido a la inclusión de alias y nombres alternativos.

Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, el hijo del exmandatario, Nicolás Petro y el ex ministro Armando Benedetti, siguen apareciendo en los registros de la Ofac.

Atentos. Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro Burgos siguen en la Lista OFAC. No hacen parte del grupo de 73 personas naturales y empresas colombianas que hoy el @USTreasury excluyó de las sanciones de la también llamada lista Clinton. https://t.co/Y4U3lCXzqu — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) October 6, 2026

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