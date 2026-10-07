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Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Benedetti siguen en la lista OFAC: EE.UU. sí retiró a otros colombianos

El departamento del Tesoro continúa con las sanciones al expresidente colombiano y su círculo cercano.

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Redacción Mundo
7 de octubre de 2026 a las 6:22 a. m.
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro
Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro Foto: Getty Images

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sanciones a decenas de personas y empresas colombianas que durante años estuvieron señaladas por sus presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos.

Esta decisión abarca alrededor de 73 personas y compañías únicas, aunque el documento contiene 114 registros, debido a la inclusión de alias y nombres alternativos.

Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, el hijo del exmandatario, Nicolás Petro y el ex ministro Armando Benedetti, siguen apareciendo en los registros de la Ofac.

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