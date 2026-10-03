Freno a extradiciones: exfuncionarios del Gobierno Petro en la mira de EE. UU.

El temor de varios funcionarios del Gobierno Petro no solo recae en el retiro de sus visas a Estados Unidos, y las de sus familias, y la posible inclusión en la Lista Ofac. SEMANA conoció que la Justicia de Estados Unidos está examinando la posibilidad de iniciar procesos por un tema delicado: obstrucción a la justicia.

El presidente Abelardo De La Espriella reportó 105 extradiciones en 53 días de gobierno: “Vamos por más”

Todo tiene que ver con el freno de las extradiciones de grandes capos del narcotráfico que terminaron congeladas, además del quiebre en la cooperación para adelantar operaciones transnacionales por lavado de activos y lucha contra el terrorismo. Uno de los casos más notorios es el del recién extraditado Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, quien solo fue enviado a Estados Unidos por orden de Abelardo De La Espriella. ¿Quiénes terminarían salpicados?