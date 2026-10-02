Él es Matías Orozco, la joya que maquilló a Colombia contra Paraguay: Bellingham, su referente

A los 70′ del partido entre Colombia y Paraguay, este viernes 2 de octubre, el técnico Néstor Lorenzo le dio ingreso a Matías Orozco. Minutos después, el jugador se volvió tendencia en redes sociales.

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Los hinchas y la prensa deportiva en Colombia resaltan la personalidad con la que entró Matías Orozco al campo de juego en Nueva Jersey. Aunque ni él ni sus compañeros evitaron el triunfo paraguayo (1-0) dejó destellos que ilusionan.

Y es que Matías es una de las grandes apuestas que tiene Néstor Lorenzo en esta renovada Selección Colombia. La Tricolor vive un recambio generacional histórico, y las alternativas empiezan a buscarse un lugar.

¿Quién es Matías Orozco?

Orozco es un polifacético volante de 18 años, nacido en Barranquilla el 1 de diciembre de 2007. Juega cedido en el CD Castellón, equipo que se desempeña en la segunda división del fútbol español.

Sin embargo, Matías pertenece al Brighton & Hove Albion inglés. Dicho club se lo compró por aproximadamente 4.1 millones de euros al Deportivo Cali, según reporta Transfermarkt, en agosto de 2026.

Las condiciones de Matías Orozco, a su corta edad, ya dan de qué hablar en el mundo del fútbol. Con solo 18 años, Transfermarkt ya le coloca un valor aproximado en el mercado de 5 millones de euros.

De hecho, la expectativa crece aún más, pues Matías tiene contrato con Brighton hasta junio de 2031. Si continúa con ritmo en Castellón, y el club inglés lo llama de vuelta, y lo tiene en cuenta, tomaría ritmo en la Premier League.

“Tengo cosas de Jude Bellingham”

Días antes del partido contra Paraguay, Orozco habló con El Vbar y As Colombia, donde mencionó: “No sé si me estoy creyendo, me estoy agrandando (risas), pero me gusta mucho y siento que tengo cosas de Bellingham, es mi referente, aparte de Enzo Fernández”.

Y, por la misma línea, añadió: “Me siento cómodo siendo un box to box, llegando a área contraria, a área rival. Estoy abierto a lo que sea, pero me siento más cómodo siento box to box”.

En medio de un criticado partido de Colombia contra Paraguay, Orozco entró a cambiarle la cara al combinado cafetero. Por eso, crece la expectativa para conocer si se ganará un lugar en el próximo partido contra Perú, el martes 6 de octubre, siendo esa la última prueba para el combinado cafetero en esta fecha Fifa de septiembre y octubre.