Promesa de Selección Colombia sube a pasos agigantados: en los planes de Lorenzo con 18 años

La renovación que vive la Selección Colombia en 2026 tiene varios nombres importantes. Uno de ellos es Matías Orozco, mediocampista de 18 años que ya tiene ruedo en el combinado cafetero.

Joya de la Selección Colombia firma nuevo contrato con el Real Madrid hasta el 2030

Néstor Lorenzo cambiaría cinco fichas: posible alineación de Colombia frente a Paraguay

Orozco salió del Deportivo Cali al Brighton en agosto de 2026. Inmediatamente, el equipo inglés lo cedió al CD Castellón de España, donde actualmente presta sus servicios.

Matías Orozco es uno de los 26 convocados por la Selección Colombia a la fecha Fifa de septiembre y octubre. El pasado sábado, 26 de septiembre, debutó con el equipo cafetero en el empate 1-1 ante México.

“Hace un mes los vi en el Mundial, ahora comparto con ellos”: Matías Orozco

La joven promesa de Colombia ingresó en el segundo tiempo contra México. Fueron pocos minutos en cancha, pero los suficientes para dejar las primeras sensaciones y, además, soñar con integrar la convocatoria mundialista al 2030.

“Contento de poder debutar en esta selección. Es el sueño de todo colombiano, y estar compartiendo con jugadores tan grandes es de admirar”, le dijo Orozco a los medios, luego de su debut ante México.

Y añadió: “Con 18 años ser una de las alternativas del partido es algo lindo (…) estar con jugadores como Richard Ríos, Gustavo Puerta, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, todos… Es de admirar. Son jugadores que hace mes y medio veía jugando un Mundial, y ahora compartir con ellos es muy satisfactorio”.

"Hace un mes, veía a Richard Ríos, Gustavo Puerta y Daniel Muñoz jugar el Mundial 🏆 y, ahora, comparto con ellos 🥹"



Matias Orozco habló de su debut con la Selección Colombia 🇨🇴, el sueño que está cumpliendo 🔝 y lo que se viene 🤔



¿Qué opinión le merece lo hecho por el… pic.twitter.com/zOeKycoKqj — Gol Caracol (@GolCaracol) September 29, 2026

Él es uno de la lista que integra la renovación en La Tricolor. Con el retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, además de la ausencia de Luis Díaz, nombres como el de Matías, Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y otros jóvenes marcan tendencia en Colombia.

Colombia enfrentará a Paraguay

El próximo partido de la Selección Colombia será contra Paraguay, este viernes 2 de octubre, y hay bastante expectativa sobre la nómina que usará Néstor Lorenzo para encarar el partido.