Néstor Lorenzo cambiaría cinco fichas: posible alineación de Colombia frente a Paraguay

Después de las dudas que generó la Selección Colombia frente a México, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo planea hacer cambios en la alineación titular que enfrentará este viernes a Paraguay en Nueva Jersey.

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De acuerdo con el trabajo que se viene haciendo en los últimos entrenamientos, la zona más afectada sería el frente de ataque. Aunque Luis Javier Suárez marcó contra México, la dirigencia del Sporting CP envió una petición para que se maneje su carga de minutos en el parón internacional.

Las otras tres novedades serían Samuel Velásquez por la banda izquierda, Kevin Castaño en el centro del campo, Yaser Asprilla como apoyo de Jhon Arias y Jáminton Campaz en el puesto vacante por la ausencia de Luis Díaz.

Así formaría la Selección Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Samuel Velásquez; Kevin Castaño, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Kevin Viveros.

La principal conclusión de estos cambios es que Lorenzo tendría que modificar el módulo utilizado frente a México. En el partido pasado jugó con tres volantes de primera línea, mientras que ahora buscaría más volumen ofensivo para desafiar al bloque bajo de Paraguay.

El eje, ante la ausencia de James Rodríguez, seguiría siendo el chocoano Jhon Arias. Aunque su primer partido con la camiseta número 10 terminó con más sombras que luces, goza de la entera confianza del cuerpo técnico intentarlo de nuevo en un partido con más protagonismo en fase ofensiva.

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Lorenzo se comprometió a dejar una mejor cara ante Paraguay, aun cuando Gustavo Alfaro ha sido difícil de vencer para Colombia en sus últimos enfrentamientos oficiales por las eliminatorias sudamericanas.

“Nosotros llegamos tarde a las presiones, quisimos hacer un partido con una presión más alta. Ya en el segundo tiempo corregimos y se emparejó un poco el trámite”, admitió el entrenador argentino tras ese amistoso en Baltimore.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia Foto: AFP

Ese es el primer aspecto por corregir frente a Paraguay. Colombia debe acostumbrarse a presionar alto y evitar las progresiones por las bandas del equipo contrario, principal debilidad que aprovechó México con Hirving Lozano y Roberto Alvarado.

Los otros aspectos por tener en cuenta hacen parte de la idea de juego propia de los paraguayos: ganar en el juego aéreo y evitar los remates frontales de jugadores con buena pegada como Julio Enciso, quien le marcó un golazo a Colombia en Barranquilla.

¿Cuándo juega Colombia vs. Paraguay?

El partido amistoso está programado para este viernes, 2 de octubre, a las 7:00 de la noche (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN.

Luego de este compromiso en Nueva Jersey, la Tricolor se trasladará a Miami para enfrentar su último duelo de esta fecha Fifa contra Perú.