Piter Albeiro reaccionó a denuncias de María Clara Posada contra la JEP e hizo confesión: “Nueva joya”

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, volvió a poner bajo la lupa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez por los recursos destinados a la implementación de proyectos relacionados con las sanciones restaurativas impuestas a integrantes del antiguo Secretariado de las Farc.

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De acuerdo con lo que quedó registrado, este jueves, 1.° de octubre, la congresista se refirió en sus redes sociales a un convenio de alrededor de $ 30.000 millones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinado, entre otros aspectos, a apoyar la implementación de proyectos que cuentan con órdenes judiciales de la JEP.

La propia jurisdicción registra en sus informes presupuestales compromisos por cerca de $ 30.050 millones en convenios con el PNUD para este tipo de iniciativas.

A partir de estas cifras, Posada cuestionó que recursos públicos sean utilizados para respaldar la ejecución de las sanciones propias que deben cumplir los exintegrantes de las Farc. “Del bolsillo de las familias trabajadoras salieron los recursos con que el secretariado de las Farc está cumpliendo sus penas restaurativas”, afirmó la senadora en su publicación.

La congresista también puso en contraste ese monto con los bienes entregados por las Farc para la reparación de las víctimas. Según las cifras citadas por Posada, a enero de 2026 el grupo había entregado bienes valorados en $ 46.194 millones.

El cuestionamiento de Posada se produce en medio de la controversia por los recursos destinados al tribunal de justicia transicional y del debate sobre su presupuesto para 2027.

En esta coyuntura, las miradas se posaron en Piter Albeiro, quien reaccionó al trabajo que está haciendo la senadora de la derecha colombiana con respecto a esa entidad.

Piter Albeiro reaccionó a declaraciones de María Clara Posada

De acuerdo con su post, el humorista hizo una confesión acerca de la congresista, mencionando que era una “joya” de la política actual. En sus declaraciones, reflejadas en su cuenta de X, el famoso aseguró: “Esa mujer es todo lo que está bien en esta vida. Que Dios cuide esta nueva joya de la política”.

La JEP, por su parte, explicó que las sanciones propias no corresponden a penas ordinarias de prisión, sino a medidas restaurativas que incluyen trabajos, obras y actividades con contenido reparador, además de restricciones efectivas de derechos y libertades.