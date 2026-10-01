Yina Calderón le hizo inesperada propuesta a Abelardo De La Espriella: opinó sobre Epa Colombia

Yina Calderón volvió a referirse públicamente a la situación que atraviesa su amiga Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia. Esta vez dirigió su mensaje al presidente Abelardo De La Espriella.

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La influenciadora aprovechó una transmisión en vivo para pedir que se agilicen los trámites relacionados con la situación de la empresaria, quien permanece recluida en la cárcel La Picaleña, en Ibagué.

“Tenemos novedades. De manera respetuosa le quiero pedir al presidente Abelardo De La Espriella que, por favor, nos ayude a acelerar el trámite de los papeles de la salida de Epa Colombia”, manifestó Calderón en el video.

Epa Colombia deberá hacer 55 videos para redes sociales en medio de su negociación con TransMilenio. Foto: Publicaciones Semana - transmilenio.gov.com / Montaje: Semana

La petición se conoció después de que se supiera información sobre una conciliación entre Barrera y TransMilenio. Según lo explicado por la defensa, el acuerdo contempla una serie de compromisos que la empresaria deberá asumir.

Calderón aseguró que su amiga está dispuesta a cumplir las condiciones establecidas. Sostuvo que Barrera ha reflexionado sobre lo ocurrido y existe voluntad para responder por los compromisos adquiridos.

“Ella va a cumplir todo el acuerdo que se hizo con TransMilenio, ha reflexionado y está dispuesta a cumplir con todo lo que se le exige”, expresó.

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En ese sentido, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 insistió en su solicitud y dejó en manos del mandatario el avance del trámite que, según su mensaje, podría estar relacionado con una eventual salida de prisión de la empresaria.

“Así que, presidente, en sus manos está que el trámite se acelere y se le pueda dar la salida a mi amiga; creo que ya es justo y estamos en sus manos, señor presidente”, agregó.

Yina Calderón y Epa Colombia. Foto: Tomado de redes sociales

La conciliación contempla, entre otros compromisos, la publicación de 55 videos en las redes sociales de Epa Colombia, según la información entregada sobre el acuerdo. Este punto hace parte de las condiciones que la empresaria deberá cumplir tras el entendimiento alcanzado con TransMilenio.