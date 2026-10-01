Portugal anunció el reemplazo de Cristiano Ronaldo: hereda su dorsal tras sorpresiva salida

Luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de la selección de Portugal por diferencias con el técnico Jorge Jesus, se conoció oficialmente quién usará el dorsal número 7 en reemplazo del astro luso.

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La selección de Portugal decidió que Rafael Leão reemplazará a Cristiano Ronaldo con la número 7. Esto se puede constatar en la web oficial de la Uefa, que publica la lista de dorsales para los partidos.

Rafael Leão, el nuevo número 7 en Portugal. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Rafael Leão, el nuevo 7 de Portugal

Rafa Leão hereda el mítico dorsal de Cristiano Ronaldo, con el que levantó títulos en Portugal. Además de CR7, Luis Figo también portó ese número en su espalda.

Por norma de la Uefa, los equipos participantes en sus torneos deben registrar a los jugadores con los dorsales del 1 al 23, en orden, sin saltos. Eso explica por qué, tras la salida de Cristiano Ronaldo, el equipo de Portugal tuvo que buscar a su nuevo número 7.

Es muy probable que Rafa Leão estrene el dorsal 7 este jueves, 1.° de octubre de 2026. Portugal enfrenta a Dinamarca, en Copenhague, por la tercera fecha del grupo A4 de la Nations League.

Cristiano Ronaldo promete explicar por qué abandonó la concentración de Portugal

Ahora la expectativa está en que pase el tiempo y Cristiano Ronaldo revele por qué abandonó la concentración de Portugal. El propio jugador prometió hacerlo, pero no tan pronto.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió CR7 en su cuenta de Instagram.

Lo que sí es seguro es que hay una evidente polémica entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus. La salida del jugador de 41 años se dio luego de que el estratega diera una polémica rueda de prensa, refiriéndose a la suplencia del astro contra Noruega.

Concretamente, el pasado 27 de septiembre, Portugal venció 2-1 a Noruega en Oslo y por la Nations League. Cristiano Ronaldo fue suplente y, aunque calentó, no tuvo ni un solo minuto de juego. Eso no le gustó y fue evidente en sus gestos.

Se trata del choque entre un ídolo del fútbol portugués y mundial con un entrenador que está apenas arrancando su proceso en el seleccionado luso y que aspira a marcar una etapa exitosa.