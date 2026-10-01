Se descubrió qué le dijo Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez: quedó expuesta su discusión

Atlético Nacional venció a Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot y escaló al segundo puesto de la Liga BetPlay 2026-II. El cuadro verdolaga acaricia la clasificación a los cuadrangulares, mientras que su rival está muy cerca de quedar eliminado.

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Más allá de lo deportivo, este partido marcó tendencia en redes sociales por la discusión entre Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez. Los ánimos ya estaban caldeados desde el primer tiempo y todo estalló al minuto 55, cuando Teo le lanzó el balón a James para que cobrara un tiro libre.

La transmisión oficial de Win Sports mostró el momento en que ambos estaban gritando y haciendo aspavientos con sus manos. Las palabras de James no se entendieron porque estaba de espaldas a la cámara; sin embargo, el reclamo de Teo se entendió perfectamente.

“Eso no se dice, eso no se dice. Eso es entre los dos”, apuntó el delantero juniorista. “Cuidadito eh, cuidadito. Eso no se dice, con respeto”, le repite Teófilo mientras levanta su dedo índice de la mano derecha.

Unos segundos más adelante, Teo se aproxima a James e insiste en su reclamo. “Yo a ti te respeto, espero que tu también”, le advirtió.

La anécdota que contó Carlos Antonio Vélez

En el momento en que se estaban emitiendo las imágenes del enfrentamiento entre Teófilo Gutiérrez y James Rodrígiuez, el comentarista Carlos Antonio Vélez mencionó que su relación está supuestamente deteriorada desde la Copa América 2015.

“Desde la pelea aquella los vi en el rifirrafe. Eso tiene una historia secreta, Copa América 2015, el día del 0-0 con Argentina. ¿Se acuerdan? Que Pékerman puso a James de volante de marca y entonces Argentina nos estaba dando un baile", comentó.

De acuerdo a la versión de Carlos Antonio, James Rodríguez habría pedido al técnico que sacara a Teófilo Gutiérrez del campo en el descanso y esa situación “no le gustó” al hoy delantero de Junior.

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Lo cierto es que James y Teo tenían una buena relación pública hasta este desencuentro en el Atanasio. De hecho, en 2018 fueron virales por un video juntos bailando en una fiesta privada y en 2021 hicieron una transmisión en Instagram hablando sobre sus recuerdos en la Selección Colombia.

Durante años fueron compañeros en la Tricolor y disputaron el Mundial de Brasil-2014 como titulares del combinado nacional. Ese mismo año que James marcó seis goles para ser el máximo anotador de la cita mundialista, Teo anotó su único tanto en el partido frente a Grecia.

Esta no es la primera vez que Teo se enfrenta a excompañeros de la Selección, pues también ha tenido episodios similares con Alfredo Morelos, Miguel Ángel Borja y Hugo Rodallega.