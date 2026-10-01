Colombia vs. Paraguay: canal y hora exacta para ver el segundo amistoso de la fecha FIFA

La Selección Colombia vuelve al ruedo este viernes en su segundo amistoso por la fecha FIFA. En el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey enfrentará a Paraguay, selección mundialista que sigue siendo dirigida por el argentino Gustavo Alfaro.

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La Tricolor tiene dos objetivos en este compromiso: mostrar una mejor versión después de lo visto frente a México y darle minutos a aquellos jugadores que siguen esperando una oportunidad.

El partido de Colombia vs. Paraguay será transmitido en las señales principales de Caracol TV y Canal RCN. Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir cada jugada del compromiso, de manera gratuita, a través de YouTube, Ditu y la App Canal RCN.

El pitazo inicial en Nueva Jersey está programado para las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

Gustavo Alfaro respeta a Colombia

Los equipos dirigidos por Gustavo Alfaro se han convertido en un escollo difícil de vencer para la Selección Colombia. En sus dos últimas visitas a Barranquilla por eliminatorias, dirigiendo a Ecuador y Paraguay respectivamente, sacó puntos valiosos para la clasificación.

A pesar de esa buena racha, Alfaro sigue hablando con precaución del proceso de Néstor Lorenzo. “Veía el partido de Colombia-México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad”, expresó en rueda de prensa.

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“Tenemos otra prueba muy buena con Colombia. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros. No tengo ninguna duda que igual de intenso va a ser el partido de Colombia y Paraguay”, expresó.

Gustavo Alfaro convocó a lo mejor que tiene para esta fecha FIFA, mientras que Lorenzo dejó por fuera a varios titulares como Camilo Vargas, Johan Mojica, Jefferson Lerma y Luis Díaz, entre otros. James Rodríguez, además, anunció su retiro de la Selección Colombia al igual que Juan Fernando Quintero.

Daniel Muñoz en el último partido de Colombia vs. Paraguay en Barranquilla Foto: AP

En ese orden de ideas, Paraguay llega con grandes chances de vencer a Colombia y agrandar las críticas a este nuevo proceso que apenas nació con la renovación del cuerpo técnico.

Lorenzo se comprometió a corregir errores y mostrar una mejor versión en Nueva Jersey. “Creo que cometimos muchos errores que son corregibles. La actitud del equipo fue buena y el debut de los chicos que entraron fue promisorio. Nos parece que hay futuro”, declaró tras el partido contra México.

Justo después del duelo contra Paraguay, la Selección Colombia se trasladará a Miami para su tercer y último amistoso de este parón internacional enfrentando a Perú.

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