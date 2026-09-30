Argentina empieza la era sin Messi: Bolivia es víctima y Scaloni piensa en su renovación

La Selección Argentina, finalista en el Mundial 2026, volvió a la acción con una cómoda goleada por 4-0 sobre Bolivia en un partido amistoso jugado en el estadio Mario Kempes, en Córdoba. El fogueo cae en un buen momento, en la víspera del retiro definitivo de Lionel Messi, además del nuevo ciclo pensando en la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.

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Lautaro Martínez (19′), Nicolás Paz (29′), Cristian Romero (53′) y José López (86′) marcaron los goles de Argentina, que afrontó el encuentro casi a media máquina y sin Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección. La cabeza de este equipo nacional no está en otra cosa que el post tras su máxima estrella.

El astro rosarino tendrá su despedida oficial el próximo 6 de octubre en un amistoso frente a Benín. De ahí, ya no volverá a vestir la camiseta con la que fue a tres finales de la Copa del Mundo y ganó una, además de conquistar dos Copas América.

Argentina celebra uno de los goles ante Bolivia Foto: AFP

Por otra parte, el duelo ante Bolivia también ofreció un vistazo al futuro de la selección argentina y la nueva sangre tras la ida de Messi. Varias caras nuevas van ganando terreno y la Albiceleste perfila el recambio generacional con la vista puesta en 2030. Ese será el gran reto de Lionel Scaloni, a quien se le vence el contrato en diciembre.

El cambio comenzó en Argentina

Lionel Scaloni dispuso al lateral derecho Agustín Giay del Palmeiras y a Nico Paz del Como de Italia en el armado del ataque, pero además sorprendió al incluir a Román Vega, debutante absoluto en el carril izquierdo, y al extremo Gianluca Prestianni, del Benfica, por primera vez en el once titular.

Ya en la segunda mitad, el DT dispuso dar minutos a los defensas Leonardo Balerdi, Valentín Gómez y Santiago Simón, al volante Ezequiel Fernández y los delanteros José “Flaco” López y Leonel Flores.

En su estreno postmundial y ya sin Messi, la Albiceleste no tardó en mostrar su vocación ofensiva con los laterales bien adelantados y con dos delanteros de área como Lautaro Martínez y Julián Álvarez como torres ofensivas. No tuvieron complicaciones ante Bolivia.

Renovación de Scaloni

Considerado uno de los artífices de la era dorada de la Albiceleste, el entrenador dejó en el aire su continuidad en el cargo, que ocupa desde 2018, tras perder la final del Mundial 2026 ante España en Nueva York, en junio pasado.

Scaloni afronta estas negociaciones después de la derrota ante España con pinzas. Los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino estarían esperando el avance de la presente fecha FIFA y el retiro de Lionel Messi para poder tomar una decisión en octubre, pues el tema económico es lo esencial en esta negociación.

Lionel Scaloni, DT de Argentina Foto: Getty Images

El técnico argentino de 48 años de edad sostuvo que no habría iniciado las conversaciones si no hubiera visto posibilidades de construir un equipo competitivo. Seguramente no será un tema que tome mucho tiempo en Buenos Aires.