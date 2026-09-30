“Estaba enamorado”: la insólita confesión de Jimmy Vásquez a Verónica Orozco en ‘MasterChef’ que tomó a todos por sorpresa

La convivencia y las jornadas de cocina en MasterChef Celebrity continúan dejando momentos de espontaneidad entre las figuras del entretenimiento colombiano.

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Durante la emisión transmitida por el Canal RCN, una conversación impulsada por Claudia Bahamón dio lugar a que el actor Jimmy Vásquez compartiera un recuerdo personal relacionado con su compañera de producción, la actriz y cantante Verónica Orozco.

El episodio se desarrolló en el marco de un reto creativo de 50 minutos.

Con la despensa abierta y la advertencia por parte del jurado de que los desempeños más bajos recibirían delantal negro, los concursantes avanzaban en sus preparaciones cuando las dinámicas de la cocina permitieron un intercambio de anécdotas entre los participantes.

Ante la pregunta directa de Claudia Bahamón sobre cuándo había surgido ese sentimiento hacia su compañera, Jimmy Vásquez contextualizó la época en la que comenzó su admiración por la actriz.

Según relató el artista, el recuerdo se remonta a sus inicios profesionales en la capital colombiana.

“Cuando llegué a Bogotá y empecé a estudiar artes escénicas. Eso fue hace unos 25 años aproximadamente. Además, yo le dije que yo estaba enamorado de ella cuando éramos pequeños”, afirmó Jimmy Vásquez durante la grabación del programa.

Por su parte, Verónica Orozco tomó el comentario de manera jocosa, enfatizando la necesidad de mantener el enfoque en la prueba culinaria que se ejecutaba en ese momento:

“Ay, qué ternura, fue lindo mientras duró. Y eso fue tema de discusión para todos, pero yo necesitaba concentrarme”, comentó la actriz tras las palabras de su compañero.

Claudia Bahamón y Verónica Orozco Foto: Instagram @claudiabahamon - @laveronicaorozco / Montaje SEMANA

El intercambio no pasó desapercibido entre el resto de los concursantes.

El creador de contenido Sebastián Villalobos intervino en la conversación con un comentario alusivo al recorrido artístico de la actriz, señalando en tono de broma:

“Ahí Verónica estaba pegada, o sea, desde que estaba pegada”, haciendo referencia a la trayectoria y popularidad que Orozco ya consolidaba en la televisión nacional desde sus primeros años de carrera.

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Tanto Jimmy Vásquez como Verónica Orozco cuentan con un recorrido extenso en las artes escénicas del país. Vásquez, reconocido por sus papeles en producciones de televisión y teatro como La nocturna o El cartél de los sapos, inició su formación actoral a finales de la década de 1990 tras trasladarse a Bogotá desde su natal Norte de Santander.

Verónica Orozco, por su parte, inició su carrera artística desde muy temprana edad en producciones juveniles como O todos en la cama, consolidándose posteriormente en producciones emblemáticas de la televisión colombiana como A corazón abierto y La gloria de Lucho.