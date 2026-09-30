¿Qué piden en el backstage? Los insólitos hábitos y exigencias de los integrantes de BTS en Bogotá

La cuenta regresiva para la llegada de la agrupación surcoreana BTS a Colombia entra en su fase definitiva. Los próximos 2 y 3 de octubre de 2026, el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá acogerá dos jornadas masivas en el marco de la gira mundial ARIRANG.

Mientras los seguidores ultiman detalles para el espectáculo, en torno al montaje y la estadía de la banda se teje una compleja red de logística internacional y hábitos cotidianos que van mucho más allá de los rumores habituales de backstage.

Aunque la organización local ha mantenido estricta confidencialidad sobre los requerimientos específicos en la capital colombiana, los antecedentes del tour regional y la información técnica aportada por las productoras de la gira permiten esbozar la magnitud del despliegue organizativo.

Lejos de responder a excentricidades o mitos del espectáculo, el paso de BTS por América Latina responde a un modelo de planificación corporativa de alta escala.

De acuerdo con declaraciones públicas emitidas por Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de la productora regional DG Medios —encargada de la logística en Chile—, el contingente que acompaña a la banda supera las 150 personas.

Este equipo se divide de forma estricta entre personal surcoreano, equipo anglosajón (“western”) y proveedores locales. Esta envergadura implica requerimientos de alojamiento de alto impacto.

Según detalló la vocera de la productora, la delegación suele reservar entre dos y tres pisos completos de hotel para garantizar tanto la privacidad como la operatividad del equipo técnico.

Asimismo, como parte de los protocolos habituales de descanso de la producción, los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook) disponen de habitaciones individuales.

La autonomía organizativa se extiende a áreas operativas específicas. En recientes pasos por la región, como en México, el equipo trasladó su propio personal y estaciones de planchado profesional para el vestuario, dejando evidencia de que las tareas delicadas de producción se gestionan directamente desde el núcleo central del artista y no se delegan por completo a los equipos locales.

El apartado gastronómico es uno de los ejes centrales y más estrictos de la comitiva. En cada país de la gira, la producción local se encarga de seleccionar previamente establecimientos o servicios especializados en comida tradicional coreana para garantizar la dieta habitual del grupo y de todo su personal.

En el ámbito individual, la circulación de información en redes sociales tiende a mezclar preferencias personales expresadas por los miembros en entrevistas con listas formales de “exigencias”. Sin embargo, es posible precisar ciertos hábitos documentados de los integrantes durante sus jornadas de trabajo:

RM y SUGA: Mantienen al café como un elemento recurrente en sus entornos de producción. RM suele integrarlo a sus jornadas de trabajo junto a su preferencia por platos tradicionales como samgyeopsal y kalguksu . Por su parte, SUGA ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por consumir el café estrictamente sin azúcar.

Mantienen al café como un elemento recurrente en sus entornos de producción. tradicionales como y . Por su parte, SUGA ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por consumir el café estrictamente sin azúcar. Jin: Conocido por su gusto por la gastronomía, destaca por un detalle técnico singular expresado por él mismo en entrevistas; prefiere el uso exclusivo de palillos metálicos, ya que le resulta incómodo el olor del material de los palillos de madera.

Conocido por su gusto por la gastronomía, destaca por un detalle técnico singular expresado por él mismo en entrevistas; prefiere el uso exclusivo de palillos metálicos, ya que le resulta incómodo el olor del material de los palillos de madera. J-hope: Mantiene un enfoque orientado al bienestar y la preparación vocal, haciendo uso de alimentos sencillos, agua mineral y miel natural en la previa a subir al escenario.

Mantiene un enfoque orientado al bienestar y la preparación vocal, haciendo uso de alimentos sencillos, agua mineral y miel natural en la previa a subir al escenario. Jimin y Jungkook: Jimin prioriza platos consistentes como carne de cerdo, pollo y kimchi jjigae , recurriendo eventualmente a opciones prácticas como hamburguesas a través de room service . Jungkook , por su parte, mantiene en sus preferencias el consumo de banana milk , ramen , platos con carne, suplementos personales y bebidas fermentadas como la kombucha.

Jimin prioriza platos consistentes como carne de cerdo, pollo y , recurriendo eventualmente a opciones prácticas como hamburguesas a través de . Jungkook , platos con carne, suplementos personales y bebidas fermentadas como la kombucha. V: Se inclina de manera habitual por preparaciones con matices cítricos, destacando entre sus opciones el citron tea (té elaborado a base de yuzu).

Para la cita en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, la información oficial confirma que las puertas del escenario se abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 8:00 p. m. en ambas fechas.

La organización ha recordado que los horarios pueden estar sujetos a ajustes menores por razones de logística técnica o meteorología, asegurando un despliegue de producción de primer nivel en la capital colombiana.