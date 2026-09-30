BTS impacta Bogotá: las impresionantes cifras que dejará la banda surcoreana en la capital

Los seguidores de BTS llegarán a la capital durante este fin de semana para asistir a las dos fechas que el grupo surcoreano ofrecerá en el estadio El Campín, un espectáculo que, además de reunir a miles de fanáticos, tendrá un importante impacto en Bogotá.

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Los conciertos están programados para este viernes 2 y sábado 3 de octubre, como parte del World Tour ARIRANG. Para cada jornada se espera la asistencia de más de 53.000 personas, con una importante presencia de visitantes provenientes de otras ciudades de Colombia y del extranjero.

De acuerdo con las estimaciones del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el movimiento económico generado por los asistentes superará los $99.000 millones, teniendo en cuenta los diferentes gastos que realizarán los visitantes durante su estadía en la capital.

Uno de los sectores que recibirá una parte importante de estos recursos será el de alimentos y bebidas, con una proyección cercana a los $39.108 millones. El alojamiento, por su parte, representaría unos $29.384 millones, mientras que el transporte dentro de Bogotá alcanzaría aproximadamente los $17.557 millones.

BTS banda de K-pop que se presentará en El Campín. Foto: Getty Images

Las compras y los recuerdos también tendrán un peso importante dentro del gasto de los visitantes, con una estimación de $12.976 millones.

Según las proyecciones del IDT, cerca del 25 % de los asistentes serán personas provenientes de otras ciudades del país, lo que incrementará el movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y diferentes servicios turísticos.

Además, el componente internacional del espectáculo también se refleja en la venta de entradas, ya que el 18,4 % de las compras de boletería se realizó desde fuera de Colombia, principalmente desde Ecuador, México y Venezuela.

Asimismo, las reservas aéreas hacia Bogotá muestran un incremento durante los días relacionados con el evento. Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, se registró un aumento del 46,6 % en los vuelos hacia la capital frente al mismo periodo de 2025.

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Con las dos fechas agotadas y más de 53.000 asistentes previstos por jornada, el paso de BTS por la capital no solo representa un espectáculo musical de gran magnitud, sino también un movimiento de visitantes que dejará recursos en distintos sectores de la economía bogotana.

Así, durante este fin de semana, la ciudad recibirá a miles de seguidores que llegarán para disfrutar de la presentación del grupo surcoreano y, al mismo tiempo, contribuirán con una importante inyección económica para Bogotá.