Una camioneta quedó en una situación de alto riesgo en un parqueadero de Zipaquirá, Cundinamarca, luego de impactar contra un muro mientras la conductora realizaba una maniobra.

El vehículo terminó con parte de sus ruedas suspendidas sobre el vacío, a la altura de un quinto piso.

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Camioneta quedó parcialmente suspendida

El hecho ocurrió en un conjunto residencial del sector La Toscana. Según la información dada hasta el momento, el vehículo golpeó un muro durante una maniobra en reversa, lo que provocó daños en la estructura y dejó la camioneta al borde del parqueadero.

El vehículo Renault familiar impactó contra una pared del edificio cuando la persona que lo conducía intentaba estacionarlo.

El choque destruyó parte de los ladrillos y dejó las llantas traseras del vehículo en el vacío.

La emergencia se produjo en un parqueadero ubicado en un quinto piso.

La posición del automotor generó una emergencia, debido al riesgo de que terminara cayendo desde la altura en la que se encontraba.

Ante la situación, los organismos de socorro acudieron al lugar para estabilizar el vehículo.

Según información citada por Infobae, la conductora viajaba con su bebé. Ambos lograron salir del vehículo sin resultar afectados.

Imagen camioneta familiar que chocó en parqueadero de conjunto residencial Foto: Foto extrategiamedios.com- API

Bomberos evitaron que el vehículo cayera

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá atendió la emergencia y realizó labores de aseguramiento y apuntalamiento para evitar que la camioneta se desplazara hacia el vacío.

Para la atención fueron destinados vehículos y ambulancias, aunque estas últimas no tuvieron que trasladar a personas lesionadas, según el reporte dado por las autoridades.

El reporte de la emergencia fue recibido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zipaquirá hacia las 4:30 de la tarde del martes 29 de septiembre.

Según explicó el subteniente Fabián Álvarez Garzón, subcomandante de la institución, cuando los organismos de socorro llegaron al conjunto Carrara, los ocupantes ya habían logrado salir del vehículo con ayuda de la comunidad.

Los bomberos aseguraron y apuntalaron la camioneta para evitar que se desplazara hacia el vacío y, posteriormente, la retiraron de la zona de riesgo.

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“Por fortuna no se presentaron lesionados, solo daños materiales”, señaló Álvarez Garzón en declaraciones recogidas por el medio local Estrategia Noticias.

Hasta el momento no se ha precisado el alcance de los daños ocasionados tanto en la camioneta como en la estructura del parqueadero.

El vehículo finalmente fue asegurado y retirado de la zona de riesgo, mientras las autoridades y los organismos de emergencia controlaban la situación.