Reportan un muerto tras grave accidente en la autopista Norte, en Bogotá

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de martes, 29 de septiembre, entre un bus de TransMilenio y un motociclista en la autopista Norte con calle 182, sentido norte-sur.

Debido al impacto, el motociclista murió en el lugar. Unidades de criminalística acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, cuya identidad se desconoce por el momento.

Tragedia en la vía Cali-Puerto Tejada deja tres muertos tras brutal choque entre dos motos y un vehículo

La Secretaría de Movilidad indicó que en la zona hay flujo vehicular medio sobre la calzada mixta. Por este motivo, recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar caer en el trancón que se registra en el área.

Ahora, las autoridades se encargarán de establecer responsabilidades en este siniestro vial que enluta a una familia en la capital del país.

Tránsito reportó en el transcurso de la mañana de este martes otros hechos que afectaron la movilidad en la ciudad.

Angustia en la vía: disputa por el carril entre motocicleta y ambulancia en Bogotá genera momentos de tensión

“Tractocamión varado en la localidad de Fontibón, en la av. Boyacá con av. Centenario (calle 13). El vehículo obstruye el paso por la oreja conectante hacia el occidente; paso restringido en dos carriles de la calzada lenta de la NQS con calle 79 al norte, por siniestro vial entre dos automóviles y una motocicleta; siniestro vial entre dos motociclistas en la localidad de Fontibón, en la av. El Dorado con carrera 82, sentido occidente-oriente; siniestro vial en la localidad Santa Fe, entre bus zonal y automóvil en la av. Comuneros con av. carrera 10, sentido occidente-oriente, sobre el puente”, fueron algunos de los reportes desde la Secretaría de Movilidad.