Grave accidente entre una tractomula y dos camiones mantiene bloqueada la vía Ibagué-Honda

Un fuerte accidente de tránsito provocó el cierre total de un tramo de la vía que conecta a Ibagué con Honda, en el departamento del Tolima. El hecho, que ocurrió en el sector Miravalle, entre los municipios de Alvarado y Venadillo, involucró tres vehículos de carga.

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De acuerdo con el reporte conocido, la emergencia se presentó luego de una colisión entre una tractomula y dos camiones. Como consecuencia del impacto, los automotores terminaron atravesados en la carretera e impidieron por completo el paso de otros vehículos.

Las imágenes registradas en el lugar permiten observar la magnitud de la obstrucción. En particular, la parte trasera de la tractomula, de color rojo, quedó atravesada a lo ancho de la vía, ocupando los carriles disponibles.

Esta situación generó una restricción total de la movilidad en este punto de la carretera, afectando el tránsito entre Ibagué y Honda. Los vehículos que se encontraban utilizando este corredor tienen que enfrentar la interrupción del paso mientras se atiende la emergencia.

El siniestro causó el cierre total de la vía. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

El accidente se registró específicamente en inmediaciones del sector Miravalle, en el tramo comprendido entre Alvarado y Venadillo. Las primeras imágenes conocidas permiten dimensionar la afectación que dejó la colisión y la posición en la que quedaron los vehículos de carga.

Las autoridades atienden la situación y adelantan las labores necesarias para recuperar la movilidad en este tramo de la carretera. Los trabajos están enfocados en permitir el retiro de los automotores que permanecen atravesados sobre la vía.

Mientras avanzan estas labores, el paso vehicular continúa restringido en el sector afectado. Por esta razón, se recomienda a quienes transitan por este corredor estar atentos a las indicaciones de los funcionarios que se encuentran atendiendo el accidente.

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La presencia de los organismos encargados en la zona permitirá avanzar con las labores necesarias para despejar la carretera y restablecer el tránsito.

Por ahora, se espera que durante las próximas horas avance el proceso de atención y retiro de los vehículos involucrados. Una vez sean despejados los carriles, las autoridades podrán habilitar la circulación. Se espera que el sector vuelva progresivamente a la normalidad.

Las condiciones de movilidad dependen del avance de las labores que se adelantan en el lugar, por lo que el cierre se mantendrá mientras los vehículos continúen ocupando la carretera.