¿Va a viajar o salir este viernes? Estas son las zonas de Colombia con lluvias fuertes

El Ideam prevé precipitaciones intensas en varias regiones del país, mientras que otras zonas tendrán temperaturas por encima de los promedios de septiembre.

Colombia tendrá este viernes 25 de septiembre una jornada marcada por lluvias fuertes en amplios sectores del norte, centro y occidente del país, mientras que en otras regiones se mantendrán condiciones secas y temperaturas elevadas.

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El Ideam también advierte sobre posibles tormentas eléctricas

En la región Caribe, la mañana comenzaría con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Sin embargo, durante la tarde, noche y madrugada aumentarían las probabilidades de lluvias moderadas a fuertes, incluso con tormentas eléctricas sectorizadas.

Las precipitaciones podrían presentarse en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, además de zonas de los Montes de María y La Mojana.

También se esperan lluvias en áreas marítimas y de litoral cercanas a los golfos de Morrosquillo y Urabá. En la Alta Guajira predominaría el tiempo seco y en Atlántico serían posibles lluvias ligeras a moderadas.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo parcialmente a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco.

Al finalizar la jornada podrían presentarse lluvias puntuales, entre ligeras y moderadas.

En la región Pacífica se mantendría durante toda la jornada el cielo entre parcial y mayormente nublado.

El Ideam prevé lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en amplios sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La región andina también tendrá una jornada lluviosa. Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en sectores de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Las lluvias de menor intensidad podrían presentarse en otras áreas de la región.

En la Orinoquia, la mañana y la madrugada tendrán cielo parcialmente a mayormente nublado y predominio de tiempo seco.

Para la tarde y la noche aumentaría la posibilidad de lluvias ligeras a moderadas, algunas localmente fuertes y acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, además del piedemonte Llanero.

La Amazonia tendrá un comportamiento similar: condiciones predominantemente secas durante la mañana y la madrugada, seguidas de mayores probabilidades de lluvia en la tarde y la noche.

Los eventos más fuertes podrían presentarse de manera puntual en Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, además del piedemonte Amazónico.

La región Andina tendrá una jornada con cielo nublado y probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en varios departamentos, según el pronóstico del Ideam. Foto: Composición Semana /Getty Images

Alerta por temperaturas elevadas en varias zonas

Se esperan valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores del norte, oriente y suroccidente del Caribe, el nororiente y sur de la región Andina y amplias zonas de la Orinoquia y la Amazonia.

El Ideam señala que estas temperaturas, combinadas en algunos casos con altos niveles de humedad atmosférica, podrían generar sensaciones térmicas muy elevadas.

La entidad mantiene una alerta roja durante las horas de la tarde principalmente en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia, por las condiciones asociadas al calor.

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¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Para Bogotá, durante la madrugada predominó el tiempo seco, con cielo ligeramente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10 °C.

En la mañana se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Para la tarde aumentaría la nubosidad y se prevén lluvias ligeras a moderadas en sectores del occidente y norte de la ciudad.

En la noche volvería a predominar el tiempo seco. La temperatura máxima estimada para la capital es de aproximadamente 21 °C.