Lucas González se quejó de Millonarios tras el clásico ante Nacional: “Me da tristeza”

Millonarios sacó un empate contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín. El conjunto embajador empezó ganando con el tanto de Julián Angulo al minuto 39, pero los verdolagas igualaron el marcador antes de irse al descanso por medio de Andrés Reyes.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios: “Gran temor a perder”

En la segunda mitad se dio el esperado ingreso de James Rodríguez, quien tuvo un tiro libre frontal al arco de Javier Burrai y casi convierte para la victoria agónica de Nacional.

El equipo dirigido por Lucas González terminó con diez hombres por la expulsión de Andrés Sarmiento tras una dura falta sobre Rodrigo Ureña, eso sin contar las lesiones de Chicho Arango y Marlos Moreno.

Declaraciones de Lucas González tras Nacional 1-1 Millonarios

En la rueda de prensa posterior al partido, Lucas González se quejó por el juego fuerte de Millonarios y los argumentos que tuvieron para llevarse un punto del Atanasio.

“Me queda un poco la sensación incómoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetitivas sobre Marlos. Estoy de acuerdo que a Marlos lo sacaron del partido con golpes, pues el rival no tenía otra forma de pararlo”, indicó.

Específicamente sobre el duelo entre Marlos Moreno y Carlos Sarabia por la banda, dijo: “Siempre que enfrentó a su par lo superó y era la única alternativa que le quedaba a ellos”.

González reveló que la idea era poner a James Rodríguez como titular, pero la virosis que enfrentó durante la semana obligó a cambiar de planes. “Lo aprovechamos la última media hora, lástima que esos últimos diez minutos hayan sido con diez jugadores”, declaró el DT.

"A Marlos LO SACARON CON GOLPES del partido, el rival no tenía otra forma de pararlo"



Lucas González y la "permisividad" del árbitro en el clásico Nacional vs. Millonarios



📺 Mira #ESPNF90Colombia por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/aJHKWODM17 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 25, 2026

El entrenador de Atlético Nacional también quedó inconforme con el resultado del clásico. “Lo que me deja triste es que con muy poco en generación, muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá”, declaró Lucas González.

“Eso me deja triste porque la gente viene a sentirse orgullosa de su equipo, que su equipo lo represente bien y lógicamente lo que quiere es ganar. Desafortunadamente nosotros no pudimos hacerlo hoy”, señaló.

Lucas subrayó que “en el segundo tiempo Millonarios no tuvo ningún remate a puerta y por eso me da tristeza que se lleven un punto con una acción que considero que podíamos evitar”.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: resultado del Nacional vs. Millonarios es noticia en la parte alta

Alberto Gamero habló de las faltas

Minutos antes de las palabras de Lucas González, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, había hecho énfasis en la cantidad de faltas que se produjeron durante el partido.

“Millonarios no fue el equipo que vino a pegar. Repito, la falta más alevosa y más peligrosa la cometió Nacional”, dijo el estratega samario.

Gamero apuntó que el juego se dio así por la rivalidad histórica que existe entre ambos equipos. “Ellos no querían perder, nosotros no queríamos perder. Es normal en un partido”, sentenció.