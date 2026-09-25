Este sábado, 26 de septiembre, juega la Selección Colombia contra México en el primer amistoso de esta fecha FIFA. El partido se disputará en Baltimore (Estados Unidos) y está programado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

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Néstor Lorenzo haría por lo menos cinco cambios en el once titular respecto al equipo que disputó los octavos de final del Mundial 2026 contra Suiza.

Varias de esas modificaciones están relacionadas con la ausencia de habituales titulares como Camilo Vargas, Johan Mojica, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz.

Este sería el once titular elegido por Lorenzo: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (C), Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo; Jhon Solís, Gustavo Puerta; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Jáminton Campaz y Luis Javier Suárez.

Las cinco novedades

La primera novedad en la formación sería Álvaro Montero, quien ha sido figura con Boca Juniors en Argentina y goza de la entera confianza del cuerpo técnico.

El arquero guajiro tiene como rivales a Kevin Mier y Aldair Quintana, quienes regresan al proceso después de haberse perdido la Copa del Mundo. “Estamos trabajando como siempre lo hemos hecho; afortunadamente, las cosas van de a poco”, expresó Montero a su llegada a la concentración.

La línea defensiva solo tendría un cambio obligado por la ausencia de Johan Mojica. La posición del lateral izquierdo sería cubierta por Álvaro Angulo, que ya tuvo minutos bajo las órdenes de Lorenzo y vuelve a la Selección Colombia para intentar consolidarse.

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En el mediocampo se mantiene Gustavo Puerta como bastión, pero estaría acompañado por Jhon Solís, jugador vallecaucano de 21 años que se ha destacado en la segunda división de Inglaterra.

En la zona ofensiva viene el dolor de cabeza para Néstor Lorenzo. El retiro de James Rodríguez y la baja de Luis Díaz plantean un reto para el entrenador, que se decantaría por Yaser Asprilla en la derecha y Jáminton Campaz al costado izquierdo.

Jhon Arias y Luis Javier Suárez serían los dos ejes de ataque para la Selección Colombia, aprovechando el gran momento que atraviesan con sus respectivos clubes.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia Foto: AFP

Buenos nombres en el banco de suplentes

En el banco de suplentes quedarían alternativas interesantes, como Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Carlos Andrés Gómez, Kevin Viveros y Camilo Durán, entre otros.

Al tratarse de un amistoso, Lorenzo tiene la posibilidad de hacer más cambios y modificar la alineación a su antojo para el segundo tiempo. Más allá del resultado, lo que importa en este tipo de partidos es resolver dudas y ver qué jugadores pueden dar la mano cuando llegue el momento de las eliminatorias.

Luego del partido contra México, la Selección Colombia tendrá dos amistosos más frente a Paraguay y Perú en territorio estadounidense.