Lista de borrados de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: despedida para varios referentes

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, Néstor Lorenzo dio la lista de convocados de la Selección Colombia para la fecha Fifa de finales de mes y arranque de octubre.

Oficial | Convocatoria de la Selección Colombia para la fecha Fifa de amistosos: renovación total

Los tres jugadores de América que piden para Selección Colombia: de frente se lo dicen a Néstor Lorenzo

Como era de esperarse, está compuesta por numerosos nombres nuevos, los mismos que engrosan la renovación que se adelantaba desde hace varias semanas atrás.

🎥 ¡Los 26 jugadores convocados por parte de nuestro técnico, Néstor Lorenzo para la fecha FIFA! 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/d2DMLMJh4t — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Se trata de la primera lista de convocados sin James Rodríguez, tras su renuncia a la Selección Colombia. Además, varias ausencias marcadas como:

David Ospina

Yerry Mina

Willer Ditta

Santiago Arias

Johan Mojica

Deiver Machado

Jorge Carrascal

Juan Camilo Portilla

Luis Díaz

Jhon Córdoba

Juan Camilo Hernández

Luis Díaz, ausente en la Selección Colombia para los amistosos de septiembre y octubre. Foto: FIFA via Getty Images

Todos ellos fueron convocados al Mundial 2026, y ahora Lorenzo centra su mirada en los nuevos talentos que le podrían aportar en el proceso mundialista de cara al 2030.

Juan Fernando Quintero tampoco está en la lista de convocados. Cabe recordar que el jugador del Deportivo Independiente Medellín fue enfático en que daba un paso al costado.

Sobre Luis Díaz, su ausencia es la gran sorpresa en esta lista de convocados. Periodistas como Juan Felipe Cadavid lo habían anticipado en La FM: “Lucho no va a venir a los partidos de selección Colombia de ahorita septiembre y octubre”.

Lista completa de convocados por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU) Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX) Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG) Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO) Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA) Daniel Arcila – Club León (MEX) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jhon Arias – Palmeiras (BRA) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA) Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL) Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS) Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP) Óscar Perea – Club América (MEX) Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA) Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Colombia?