Juan Guillermo Cuadrado anunció decisión con Selección Colombia: puso condición para el retiro oficial

Juan Guillermo Cuadrado volvió oficialmente al fútbol colombiano después de 17 años en Europa. El experimentado futbolista fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Millonarios y, durante la rueda de prensa, habló de diferentes temas relacionados con su llegada al conjunto bogotano.

Uno de ellos fue su futuro con la Selección Colombia. Cuadrado fue consultado por la posibilidad de regresar al combinado nacional y, entre risas, aseguró que actualmente se considera alejado del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Juan Guillermo Cuadrado, en su presentación con Millonarios, habló de su ciclo en la Selección Colombia. Foto: COLPRENSA

“Hace rato estoy retirado”, manifestó inicialmente el futbolista, quien también agregó: “Hace rato que no voy”.

Sin embargo, sus palabras no significaron un anuncio definitivo de retiro internacional. Cuadrado explicó que todavía no ha tomado una decisión formal sobre ponerle punto final a su etapa con la Selección Colombia y señaló que será un asunto que definirá en función de cómo avance su nueva etapa deportiva.

“En el momento que Dios ponga en mi corazón, voy a decirlo”, afirmó el jugador durante su presentación.

Por ahora, la prioridad del antioqueño está puesta en Millonarios. Después de varios años compitiendo en el fútbol europeo, Cuadrado regresó al país para vestir la camiseta del conjunto capitalino y dejó claro que quiere concentrarse en esta nueva etapa.

¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado deberá pagar sanción con Millonarios? Esto explica el reglamento de la Fifa

“Quiero estar bien acá con Millonarios”, señaló.

El futbolista también explicó que, aunque puede plantearse nuevos objetivos, esperará a ver cómo se siente durante esta etapa antes de tomar una determinación sobre la Selección. De esta manera, su futuro internacional quedó abierto, aunque actualmente no hace parte de las convocatorias del combinado nacional.

Una extensa historia con Colombia

Cuadrado es uno de los futbolistas con mayor número de partidos en la historia de la Selección Colombia. Acumula 116 apariciones con la Tricolor y ocupa el tercer lugar histórico en este apartado.

Su debut se produjo en 2010 y, durante su trayectoria internacional, participó en dos ediciones de la Copa del Mundo: Brasil 2014 y Rusia 2018. En el Mundial de Brasil disputó cinco encuentros y marcó un gol, además de registrar cuatro asistencias. En Rusia 2018 actuó en cuatro partidos, con un gol y una asistencia.

Juan Guillermo Cuadrado portando la banda de capitán y la camiseta de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

También tuvo una participación prolongada en las eliminatorias sudamericanas. Disputó procesos clasificatorios para los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026, aunque en el último proceso solo registró una aparición.

En la Copa América también fue protagonista. Estuvo presente en las ediciones de 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021. En esta última competición disputó seis encuentros y marcó un gol.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el anuncio de James Rodríguez y su retiro de la Selección Colombia

Su último partido con Colombia fue en septiembre de 2025, cuando participó durante 46 minutos en el triunfo 1-0 sobre Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. Posteriormente, estuvo en el radar de la Selección durante el proceso previo al Mundial de 2026, pero finalmente no integró la lista definitiva de 26 jugadores.

Ahora, con 38 años y una nueva etapa en el fútbol colombiano, Cuadrado tiene su atención puesta en Millonarios. Su continuidad con la Selección Colombia dependerá de la decisión que tome más adelante, una determinación que, según sus propias palabras, anunciará cuando considere que es el momento.