Hijo de Jorge Barón celebró fallo de tutela a su favor y arremetió contra detractores: “Los zurdos hacen show”

Jorge Eduardo Barón, estudiante de Ciencia Política y Derecho e hijo del reconocido presentador y empresario de televisión Jorge Barón, volvió a generar debate en redes tras pronunciarse sobre la resolución de un proceso judicial en su contra.

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La controversia surgió a raíz de unas declaraciones públicas que el propio joven calificó como “desafortunadas”, las cuales motivaron la interposición de una acción constitucional por parte de un ciudadano.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, Barón dio a conocer el resultado del fallo judicial dictado dentro de la acción de tutela promovida por un ciudadano.

Durante la transmisión, procedió a dar lectura a la parte resolutiva del fallo emitido por el juez respectivo, en la que se determinó la improcedencia de la solicitud de amparo.

Jorge E. Barón, hijo de Jorge Barón Foto: Foto: tomanda del instagram de Jorgebaronjr

De acuerdo con el fragmento del documento judicial expuesto por el joven en redes sociales, la decisión de la autoridad competente resolvió.

“Mientras los zurdos hacen show, nosotros ganamos con la ley, con hechos y con resultados”, afirmó al comenzar su video.

Desde la perspectiva del análisis jurídico, la declaración de improcedencia en una acción de tutela responde al incumplimiento de los requisitos procesales mínimos o a la existencia de otros mecanismos ordinarios de defensa judicial.

Por ende, la decisión no constituye un pronunciamiento de fondo sobre la veracidad o la validez ética o moral de las opiniones emitidas por Barón, sino que determina que el mecanismo constitucional utilizado no era la vía idónea para tramitar dicho reclamo.

En su intervención pública, Jorge Barón hijo cuestionó el recurso a las acciones constitucionales para resolver diferencias de carácter discursivo en redes sociales, argumentando que este tipo de actuaciones incrementa la carga de trabajo en la rama judicial.

“Se está congestionando el sistema judicial con este tipo de vainas y gente que realmente necesita que se le resarzan sus derechos”, sostuvo.

@jorgebaronjr Me han amenazado de muerte, insultado, calumniado y hasta han interpuesto una tutela en mi contra. Hoy ganamos la primera batalla frente a una acción que, en mi opinión, buscaba politizar la justicia. Seguiremos firmes, defendiendo nuestro derecho a trabajar por los ciudadanos y a hacer control político con argumentos y hechos. Esto apenas comienza. Es con hechos, no con discursos. 🇨🇴 #colombia #bogotá #jorgebaron #politica ♬ sonido original - jorgebaronjr

Asimismo, solicitó públicamente a la parte demandante abstenerse de presentar recursos de impugnación, aun cuando reconoció que dicho trámite forma parte de las garantías procesales contempladas por la ley colombiana.

En los últimos meses, Jorge Eduardo Barón ha consolidado un perfil público propio enfocado en temas de actualidad, análisis político y seguridad ciudadana.

En sus redes ha manifestado abiertas coincidencias con posturas conservadoras, así como su afinidad ideológica y respaldo político hacia la figura del presidente Abelardo de la Espriella.

Durante el video difundido, el joven combinó el reporte del fallo judicial con pronunciamientos de corte político y denuncias de carácter personal.

Según sus afirmaciones, a raíz de la exposición mediática y la polarización generada por sus comentarios, ha sido receptor de mensajes de odio e intimidaciones directas. “Me han llegado un montón de amenazas, y yo les voy a decir una cosa: yo no me voy a callar”, enfatizó, reafirmando que mantendrá su estilo de opinión y su discurso enfocado en la aplicación de medidas drásticas contra la delincuencia.

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Finalmente, defendió nuevamente su postura frente a la seguridad y aseguró que mantendrá su manera de expresarse sobre estos temas.

“Al bandido toca darle mano dura y al vulnerable hay que ayudar”, concluyó.

Hasta el momento, no se ha registrado una confirmación oficial por parte de las autoridades o los organismos de control sobre eventuales denuncias formales instauradas por el joven con relación a las amenazas mencionadas.