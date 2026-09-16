Apareció el Chakal del Sur: su hija se pronunció e hizo importante advertencia

La preocupación que se generó entre los seguidores del cantante colombiano Fabio Nelson Silva, conocido artísticamente como Chakal del Sur, se terminó luego de que se diera a conocer que ya está con su familia. El músico había sido reportado como desaparecido luego de que su equipo perdiera comunicación con él en la tarde del martes 15 de septiembre.

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De acuerdo con la información entregada inicialmente por su equipo de trabajo, el artista se encontraba en Jamundí, Valle del Cauca, atendiendo asuntos familiares. Mientras sostenía una conversación telefónica con su mánager, Víctor Espinel, la comunicación se vio interrumpida después de que se escucharan gritos y varias detonaciones que, según quienes estaban al otro lado de la llamada, parecían corresponder a disparos.

Desde entonces, no había sido posible establecer comunicación con el cantante, situación que llevó a su equipo a solicitar ayuda para obtener información que permitiera conocer su ubicación.

Sin embargo, horas después, la hija del Chakal del Sur se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó que su padre ya había aparecido. La joven publicó una historia en la que agradeció a las personas que estuvieron pendientes de la situación y pidió prudencia frente a las versiones que circulaban en internet.

“Gente, ya apareció mi papá, Chakal del Sur. Muchísimas gracias, después les contaremos qué pasó. Muchas gracias a los chakalistas. Dios me los bendiga y no crea nada de lo que estén diciendo en las redes sociales. Ya apareció. Dios me los bendiga. Muchas gracias”, escribió junto a una fotografía.

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Uno de los puntos que más llamó la atención de la publicación fue precisamente la advertencia relacionada con un número telefónico. Su hija pidió a los seguidores no responder a ese contacto, en medio de la información que comenzó a circular tras el reporte sobre la desaparición del artista: “Por favor, no responder al número del personal”.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre lo ocurrido durante el tiempo en que el cantante permaneció incomunicado, por lo que su familia indicó que posteriormente explicará lo sucedido.

Hija del Chakal del Sur confirmó que ya se encuentra con su familia. Foto: instagram @sil_123l