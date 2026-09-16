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Horóscopo diario: predicciones y alertas este miércoles, 16 de septiembre, según Nana Calistar

La famosa pitonisa habló de lo que le depara el futuro a las 12 casas astrales.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

16 de septiembre de 2026 a las 7:10 a. m.
Nana Calistar soltó consejos para cada uno de los signos del zodiaco occidental.
Nana Calistar soltó consejos para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Nana Calistar entregó el horóscopo y advertencias en este martes, 15 de septiembre, para los 12 signos del zodiaco

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026, según Nana Calistar

  • Aries

“Deja de tropezar con la misma piedra. En el amor viene un giro y una sorpresa que no esperabas. Un viaje corto podría abrirte una puerta en dinero o negocios”.

  • Tauro

“Tus deseos comienzan a tomar forma y tu economía mejora. En el amor podría aparecer alguien que te mueva hasta el apellido. Haz limpia de personas, recuerdos y pendientes”.

  • Géminis

“Una propuesta de negocio podría mejorar tus ingresos. El trabajo comienza a tranquilizarse y tu corazón vuelve a abrirse al amor. Aguas con querer hacer todo al mismo tiempo”.

  • Cáncer

“Un amor del pasado podría volver a joder la existencia. En trabajo vienen oportunidades y una amistad podría querer algo más contigo. Es momento de perdonarte y avanzar”.

  • Leo

“Alguien del pasado podría reaparecer y un pendiente viejo exigirá solución. En el amor descubrirás quién realmente quiere quedarse. Cuida ese carácter antes de mandar todo al chorizo”.

  • Virgo

“Una amistad podría mostrar envidia y tu lengua meterte en problemas. En el amor rompe la monotonía. TU tranquilidad regresa, pero no vuelvas a abrir puertas que ya habías cerrado”.

  • Libra

“Una meta de dinero o trabajo comienza a tomar forma. Deja de tragarte lo que sientes y aprende a poner límites. La soledad será mejor que tener a un bueno para nada de bulto”.

  • Escorpio

“El orgullo podría costarte caro en el amor. Vienen celos, sentimientos encontrados y una decepción con una amistad. No exijas lealtad si tú tampoco estás dispuesto a darla”.

  • Sagitario

“Aguas con amistades metiches y chismes familiares. Podría aparecer una oportunidad de negocio, pero investiga antes de soltar dinero. Deja de preocuparte hoy por problemas de mañana”.

  • Capricornio

“Toca sacar amistades falsas, amores caducados y miedos. Un proyecto podría revivir y alguien buscar una segunda oportunidad. No decidas tu relación por opiniones ajenas”.

  • Acuario

“No entregues confianza a cualquiera. Una amistad podría darte dolores de cabeza, pero en el amor viene movimiento: alguien muy diferente podría aparecer y cambiarte la jugada”.

  • Piscis

“Los amores del pasado ya se chingaron. Un proyecto necesita que dejes de esperar y comiences a moverte. Deja de mendigar cariño: lo nuevo llegará cuando vuelvas a elegirte a ti”.