Horóscopo diario: predicciones y alertas este miércoles, 16 de septiembre, según Nana Calistar

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de hoy 16 de septiembre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Deja de tropezar con la misma piedra. En el amor viene un giro y una sorpresa que no esperabas. Un viaje corto podría abrirte una puerta en dinero o negocios”.
- Tauro
“Tus deseos comienzan a tomar forma y tu economía mejora. En el amor podría aparecer alguien que te mueva hasta el apellido. Haz limpia de personas, recuerdos y pendientes”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 16, 2026
Tus deseos comienzan a tomar forma y tu economía mejora. En el amor podría aparecer alguien que te mueva hasta el apellido. Haz limpia de personas, recuerdos y pendientes …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Géminis
“Una propuesta de negocio podría mejorar tus ingresos. El trabajo comienza a tranquilizarse y tu corazón vuelve a abrirse al amor. Aguas con querer hacer todo al mismo tiempo”.
- Cáncer
“Un amor del pasado podría volver a joder la existencia. En trabajo vienen oportunidades y una amistad podría querer algo más contigo. Es momento de perdonarte y avanzar”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 16, 2026
Un amor del pasado podría volver a joder la existencia. En trabajo vienen oportunidades y una amistad podría querer algo más contigo. Es momento de perdonarte y avanzar …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Leo
“Alguien del pasado podría reaparecer y un pendiente viejo exigirá solución. En el amor descubrirás quién realmente quiere quedarse. Cuida ese carácter antes de mandar todo al chorizo”.
- Virgo
“Una amistad podría mostrar envidia y tu lengua meterte en problemas. En el amor rompe la monotonía. TU tranquilidad regresa, pero no vuelvas a abrir puertas que ya habías cerrado”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 16, 2026
Una amistad podría mostrar envidia y tu lengua meterte en problemas. En el amor rompe la monotonía. Tu tranquilidad regresa, pero no vuelvas a abrir puertas que ya habías cerrado …ver mas:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Libra
“Una meta de dinero o trabajo comienza a tomar forma. Deja de tragarte lo que sientes y aprende a poner límites. La soledad será mejor que tener a un bueno para nada de bulto”.
- Escorpio
“El orgullo podría costarte caro en el amor. Vienen celos, sentimientos encontrados y una decepción con una amistad. No exijas lealtad si tú tampoco estás dispuesto a darla”.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 16, 2026
El orgullo podría costarte caro en el amor. Vienen celos, sentimientos encontrados y una decepción con una amistad. No exijas lealtad si tú tampoco estás dispuesto a darla …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Sagitario
“Aguas con amistades metiches y chismes familiares. Podría aparecer una oportunidad de negocio, pero investiga antes de soltar dinero. Deja de preocuparte hoy por problemas de mañana”.
- Capricornio
“Toca sacar amistades falsas, amores caducados y miedos. Un proyecto podría revivir y alguien buscar una segunda oportunidad. No decidas tu relación por opiniones ajenas”.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 16, 2026
Toca sacar amistades falsas, amores caducados y miedos. Un proyecto podría revivir y alguien buscar una segunda oportunidad. No decidas tu relación por opiniones ajenas …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Acuario
“No entregues confianza a cualquiera. Una amistad podría darte dolores de cabeza, pero en el amor viene movimiento: alguien muy diferente podría aparecer y cambiarte la jugada”.
- Piscis
“Los amores del pasado ya se chingaron. Un proyecto necesita que dejes de esperar y comiences a moverte. Deja de mendigar cariño: lo nuevo llegará cuando vuelvas a elegirte a ti”.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 16, 2026
Los amores del pasado ya se chingaron. Un proyecto necesita que dejes de esperar y comiences a moverte. Deja de mendigar cariño: lo nuevo llegará cuando vuelvas a elegirte a ti …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW