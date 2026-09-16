Luis Díaz dio la cara por su falta de gol con el Bayern Múnich: respondió a la lluvia de críticas

Luis Díaz está recibiendo miles de críticas en Alemania por sus ocasiones de gol desperdiciadas en los últimos partidos del Bayern Múnich. La primera consecuencia tangible para el colombiano es que fue suplente contra SV Elversberg y su lugar quedó en manos del marroquí Ismael Saibari.

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Este viernes podría volver a arrancar en el banco de suplentes ante Unión Berlín y su presencia en la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos amistosos está en veremos, pues el conjunto bávaro considera que debería quedarse a descansar y trabajar en los objetivos de la temporada.

En medio de la lluvia de críticas que le está cayendo, Luis Díaz habló con Sky Sports Alemania y se comprometió a seguir trabajando para salir del mal momento que atraviesa a nivel individual.

“Siempre he dicho que nunca me faltará el deseo. El hambre por más, esa siempre será mi mentalidad. Siempre quiero más; siempre quiero lograr más. Pase lo que pase, puede haber momentos en los que no juegue bien o no encuentre la portería… Pero siempre pondré el esfuerzo y lo daré todo por el equipo, dando el 101 % en el campo", declaró Lucho.

Su compromiso tras los goles fallados

Luis Díaz acumula seis partidos jugados esta temporada con el Bayern Múnich y solo ha marcado un gol: frente a Stuttgart en la primera fecha de la Bundesliga (5-1).

De ahí en adelante han sido días difíciles para el guajiro, especialmente porque queda con opciones de marcar en el arco rival y termina fallando de manera inesperada.

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“Todo lo demás llegará con el tiempo, paso a paso. Estoy buscando la mejor versión de mí mismo, y la encontraré pronto. Creo que el gol llegará en el próximo partido. Así que también hay que mantenerse tranquilo mentalmente, para que no pese”, indicó el jugador.

Lucho Díaz considera que “lo importante es seguir trabajando y mejorando. Sé que se trata solo de concretar las oportunidades. Solo falta el remate, y entonces todo estará bien”.

Luis Díaz se saluda con su técnico Vincent Kompany en el Bayern Múnich Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Conclusiones de su primer año en el Bayern

El colombiano acaba de cumplir su primer año en el Bayern y el balance es positivo. No solo conquistó la Bundesliga, sino que fue protagonista en Champions League y terminó incluido en la lista de 30 nominados al Balón de Oro.

“Fue un año muy, muy especial para mí. Llegar aquí, a este gran club, fue realmente espectacular. Me dieron una bienvenida increíblemente cálida. Desde el primer día, mis compañeros de equipo me hicieron sentir como si ya hubiera estado aquí durante muchos años, y eso por supuesto fue muy importante para mí”, dijo.

Luis Díaz marcó 26 goles y dio 20 asistencias, una cifra importante que lo consolidó como titular en el esquema de Kompany. “Me adapté rápidamente y me sentí cómodo. Mi familia también se sintió muy feliz aquí muy rápido. Y eso también es importante. Así que espero quedarme aquí en el FC Bayern durante muchos más años y que podamos seguir ganando muchos títulos. Eso es lo que más me importa: tener objetivos y lograrlos, con este gran y especial club”, explicó.