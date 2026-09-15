El recado de James Rodríguez a Luis Díaz que resuena en Selección Colombia: última acción como capitán

James Rodríguez le dejó un mensaje a Luis Díaz, luego de que el 10 anunciara su retiro de la Selección ColombiA, este miércoles, 15 de septiembre, por medio de las redes sociales del guajiro.

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En concreto, Luis Díaz escribió un extenso post en sus redes sociales por el retiro de James Rodríguez de La Tricolor. No ajeno a ello, el cucuteño de 35 años, recientemente presentado en Atlético Nacional, interactuó con el actual jugador del Bayern Múnich, expresándole sus buenos deseos para lo que viene.

James Rodríguez a Luis Díaz: “La selección queda en buenas manos”

Muchos tomaron las palabras de James, a Lucho, como su última acción como capitán de la Selección Colombia. En parte, le entregó al guajiro las llaves que él venía teniendo en el último tiempo.

“Luchito Gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero Luchito, la selección queda en buenas manos”, fueron las palabras de James Rodríguez.

La reacción de James Rodríguez al mensaje de Luis Díaz. Foto: Instagram: @luisdiaz19_

Y es que el recado del 10 fue ante este sentimental mensaje de Lucho: “Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: ‘lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo’. Por eso me siento profundamente afortunado de haber compartido contigo este camino, campeonatos, alegrías y tantos momentos que voy a guardar para siempre”.

Y añadió: “Gracias por haber sido parte de uno de mis sueños más bonitos, 10. Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.

La Federación Colombiana de Fútbol despide a James Rodríguez

“No es el futbolista el que se despide; es una parte de nuestra propia historia. Él seguirá con su vida, pero nuestros caminos ya no continuarán juntos. Intentaremos buscarlo en otros jugadores, pero serán solo disparos al recuerdo”, afirmó, de arranque, la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado oficial.

Y, luego de un extenso texto, cierran con: “El presidente, junto al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, jugadores, cuerpo técnico y demás colaboradores de la organización, agradece a James Rodríguez por los años de dedicación y entrega a la institución, así como por la pasión, el compromiso y el talento con los que defendió la camiseta de la Selección Colombia. Su trayectoria, liderazgo y aporte al fútbol colombiano”.