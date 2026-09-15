Notificación de Atlético Nacional y James Rodríguez a Millonarios: se calienta el superclásico con primera medida

Atlético Nacional pisa duro en la ciudad de Bogotá con James Rodríguez como nueva estrella, considerado uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano. El club verdolaga enfila su proyecto deportivo ahora con el mítico 10 como una voz de mando en el camerino. El Rey de Copas ya está en la capital para un nuevo juego de Liga Betplay.

El nuevo apodo que la Champions League le puso a James tras su retiro de la Selección Colombia: ‘pintura’ con Cristiano Ronaldo

Inter de Bogotá, a los pies de James Rodríguez: enorme gesto con Atlético Nacional para el partido en El Campín

Luego de su presentación oficial, conocer el posible salario que tendría el jugador y romper el mercado de pases, James Rodríguez recibió su primera convocatoria del club verdolaga y está listo para el juego ante Inter Bogotá, en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga Betplay. Además de su posible debut en El Campín, hay más sorpresas para la hinchada de Nacional en la capital colombiana.

Y es que todos estos movimientos solo dejan ver una cosa: Atlético Nacional ratifica que tiene gente en Bogotá. Su hinchada sigue en crecimiento y ahora todo se agrupa con la figura de James, con quien pueden dar otro golpe de autoridad, siempre y cuando el 10 debute en El Campín el próximo miércoles.

Por si fuera poco, salió a la luz otra gran sorpresa para los hinchas que compren la camiseta de James Rodríguez con el 23 en su espalda, en una movida del departamento comercial de Atlético Nacional en Bogotá. No solo eso, sino que el nombre del jugador será estampado totalmente gratis para los compradores.

Información para hinchas de Nacional Foto: Tienda Verde

Todo esto puede pasar si es comprador de la prenda en la Tienda Verde, la zona comercial oficial de Atlético Nacional, ubicada en el Centro Comercial Gran Estación. La promoción está activa desde el 15 hasta el 17 de septiembre y aplica para la camiseta de local o visitante.

James Rodríguez en la cancha de Millonarios y Santa Fe

Movidas de la gente de comercial del equipo para incentivar a su hinchada en Bogotá en medio del fichaje por James, que además tendrá el aforo en su totalidad en El Campín, la casa de Millonarios y Santa Fe. No dejan de causar resquemor estos movimientos en la capital, donde la hinchada verdolaga es bastante numerosa.

El partido Inter Bogotá vs. Atlético Nacional se disputará el próximo 16 de septiembre desde las 8:20 p. m.

¿Cuándo es el superclásico Nacional vs. Millonarios?

Avanzan los días y las miradas se centran en el gran clásico del fútbol colombiano, con las dos figuras en sus respectivas nóminas. Atlético Nacional y Millonarios aún no se han enfrentado en el ‘Todos contra todos’ de la Liga BetPlay.

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p. m., y tendrá transmisión por Win Sports +.