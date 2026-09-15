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Jesurún se pronunció, no se da por vencido y espera respuesta: invitación a James Rodríguez que resuena en Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le dedicó un mensaje a James Rodríguez.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

15 de septiembre de 2026 a las 4:54 p. m.
¿Volverá a jugar James Rodríguez en la Selección Colombia? Ramón Jesurún habló al respecto.
¿Volverá a jugar James Rodríguez en la Selección Colombia? Ramón Jesurún habló al respecto. Foto: Getty Images

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se pronunció tras el anuncio oficial de James Rodríguez que conmovió al país: el volante oficializó su retiro de la Selección Colombia para enfocarse totalmente en Atlético Nacional. El dirigente le dedicó unas emotivas palabras a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol local.

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El video de despedida de James Rodríguez en las redes sociales es viral y ya tiene un centenar de comentarios. Jesurún no lo dudó y se pronunció pasadas unas horas del anuncio en los canales digitales de la Selección Colombia; lo primero que dijo fue que en días pasados habló con el volante, quien le comentó dos cosas.

James le indicó a Jesurún que arreglaría su firma con Atlético Nacional y que se retiraría de la Selección Colombia, una decisión ya tomada y consensuada con su entorno. Jesurún expresó que trató de persuadirlo y al final del video le hizo una invitación.

Lo ideal para la FCF es no dejarlo ir; espera contar con James en próximas convocatorias, algo que ya parece complicado, pero Jesurún se juega sus cartas y lo intenta.

“A nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestro Comité Ejecutivo y del fútbol integrar, decirle que las puertas están abiertas”, aseguró.

“(De) personas como él queremos siempre rodearnos”, agregó el presidente de la FCF.

James y una decisión que parece irrevocable

El cucuteño se retira a los 35 años de edad después de tres mundiales disputados y una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue el goleador del certamen con seis tantos y lideró el mejor desempeño de la Tricolor en una Copa del Mundo.

KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 03: James Rodriguez #10 of Colombia reacts during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Colombia and Ghana at Kansas City Stadium on July 03, 2026 in Kansas City, Missouri. Luke Hales/Getty Images/AFP (Photo by Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

“Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo. A toda Colombia, gracias”, expresó el mediocampista en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

James Rodríguez se despide como capitán y 10 de Colombia, tras unos últimos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó. Jesurún y la FCF intentan dar una sorpresa que se ve lejana.

El ahora volante de Atlético Nacional dice adiós como segundo artillero histórico de la Selección Colombia con 31 goles en 131 partidos, cinco anotaciones menos que el delantero Radamel Falcao García.

El talentoso zurdo, que en la década pasada deslumbró en el Real Madrid y el Bayern Múnich, impulsó a Colombia a lo más lejos que ha llegado en la máxima cita del fútbol. Este mes, rompió el mercado tras la firma con Atlético Nacional.