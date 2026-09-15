Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se pronunció tras el anuncio oficial de James Rodríguez que conmovió al país: el volante oficializó su retiro de la Selección Colombia para enfocarse totalmente en Atlético Nacional. El dirigente le dedicó unas emotivas palabras a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol local.

Luis Díaz despide a James Rodríguez con emotivo mensaje: conmovió a Colombia

James Rodríguez: informan novedad para su debut oficial con Atlético Nacional; en horas se anunciará

El video de despedida de James Rodríguez en las redes sociales es viral y ya tiene un centenar de comentarios. Jesurún no lo dudó y se pronunció pasadas unas horas del anuncio en los canales digitales de la Selección Colombia; lo primero que dijo fue que en días pasados habló con el volante, quien le comentó dos cosas.

James le indicó a Jesurún que arreglaría su firma con Atlético Nacional y que se retiraría de la Selección Colombia, una decisión ya tomada y consensuada con su entorno. Jesurún expresó que trató de persuadirlo y al final del video le hizo una invitación.

Lo ideal para la FCF es no dejarlo ir; espera contar con James en próximas convocatorias, algo que ya parece complicado, pero Jesurún se juega sus cartas y lo intenta.

“A nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestro Comité Ejecutivo y del fútbol integrar, decirle que las puertas están abiertas”, aseguró.

🎥 𝗠𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗮𝗺𝗼́𝗻 𝗝𝗲𝘀𝘂𝗿𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗴𝘂𝗲𝘇.



𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱, 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗲𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝟭𝟬 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/QYzmwfU0AB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 15, 2026

“(De) personas como él queremos siempre rodearnos”, agregó el presidente de la FCF.

James y una decisión que parece irrevocable

El cucuteño se retira a los 35 años de edad después de tres mundiales disputados y una destacada participación en el de Brasil 2014, donde fue el goleador del certamen con seis tantos y lideró el mejor desempeño de la Tricolor en una Copa del Mundo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

“Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo. A toda Colombia, gracias”, expresó el mediocampista en un emotivo video divulgado en sus redes sociales.

James Rodríguez se despide como capitán y 10 de Colombia, tras unos últimos años lastrados por inconvenientes físicos e irregularidades en los clubes por los que pasó. Jesurún y la FCF intentan dar una sorpresa que se ve lejana.

El ahora volante de Atlético Nacional dice adiós como segundo artillero histórico de la Selección Colombia con 31 goles en 131 partidos, cinco anotaciones menos que el delantero Radamel Falcao García.

El talentoso zurdo, que en la década pasada deslumbró en el Real Madrid y el Bayern Múnich, impulsó a Colombia a lo más lejos que ha llegado en la máxima cita del fútbol. Este mes, rompió el mercado tras la firma con Atlético Nacional.