Este martes, 15 de septiembre de 2026, Atlético Nacional publicó la lista de los 20 convocados para su próximo partido contra Internacional de Bogotá, que se disputará el miércoles, 16 de septiembre, en El Campín, por la jornada 13 de la Liga BetPlay.

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Fichaje de James en Atlético Nacional dejó a otro club colombiano como gran ganador: millonada resuena

La decisión desde Atlético Nacional es oficial: James Rodríguez está convocado para ese partido contra Internacional de Bogotá. Por tanto, es casi seguro que el debut del exjugador de la Selección Colombia sea ante el elenco capitalino y con estadio lleno.

Compartimos la lista de convocados y el reporte médico para nuestro viaje, por la fecha 13, donde jugaremos ante Internacional de Bogotá.



Vamos por otros tres puntos, Verdolagas 💚 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/RuH6oQixF1 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 15, 2026

James fue presentado ante la hinchada de Nacional el pasado domingo, 13 de septiembre, antes del juego contra Águilas Doradas. No sumó minutos, pues no estaba convocado para el compromiso.

James Rodríguez ya está en Bogotá

Este mismo miércoles, en horas de la tarde, Win Sports captó a James Rodríguez llegando a Bogotá con la indumentaria de Atlético Nacional. Eso quiere decir que el 10 ya prepara el compromiso junto a sus compañeros, pues será un duelo clave del equipo verde para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

⚽🟢 ¡La imagen del día: James Rodríguez está en Bogotá!



🔥El futbolista de Atlético Nacional está con el equipo y preparado para su debut en #LALIGAxWIN#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/pxA6xAX1oF — Win Sports (@WinSportsTV) September 15, 2026

Todo indica que James Rodríguez debutará oficialmente con Atlético Nacional en Bogotá. Ya sea de titular o suplente, el técnico Lucas González podrá ponerlo en el terreno de juego.

En la presentación de Rodríguez ante la prensa, Lucas declaró que James estaba disponible, pero no dio una fecha certera del debut con Nacional. Parece que está muy cerca.

Cabe recordar que James Rodríguez jugó su último partido oficial el pasado 7 de julio con la Selección Colombia frente a Suiza en el Mundial 2026. Han pasado más de dos meses y el 10 salió de Minnesota United, por lo que no ha tenido ritmo de juego.

James, convocado con Nacional y retirado de la Selección Colombia

Mientras Nacional anuncia sus convocados para el partido contra Internacional de Bogotá, James Rodríguez sacudió al país con la noticia de su retiro de la Selección Colombia.

Por medio de un video en sus redes sociales, James anunció que ya no va a jugar más en la Tricolor. Con 35 años, tres mundiales jugados, varias Copas América disputadas y procesos juveniles incluidos, se acaba una época histórica en el combinado nacional.

Ahora la gran pregunta es: ¿qué jugador reemplazará a James Rodríguez en la Selección Colombia? Mientras tanto, la decisión del histórico 10 cucuteño sigue causando furor en las redes sociales.