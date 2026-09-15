La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que desde esta semana suspenderán temporalmente la realización de los cursos pedagógicos por infracciones de tránsito que venía prestando de manera directa la entidad y con los que los conductores podían acceder a descuentos del 50% y 25% en el pago de sus comparendos.

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Junto con el anuncio de esta suspensión, el Distrito aclaró que las reducciones económicas en las multas no se eliminan ni se suspenden, sino que cambia la infraestructura donde los infractores deberán realizar la capacitación exigida por la ley.

Los cursos pedagógicos buscan fortalecer la cultura vial y permitir a los infractores acceder a descuentos en sus sanciones. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Para mantener el beneficio del descuento en el valor del comparendo, los ciudadanos deberán realizar el curso en los Centros Integrales de Atención (CIA) privados que ya se encuentren habilitados y autorizados por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia:

Consulta de sedes autorizadas: El listado completo de los CIA habilitados en Bogotá se puede consultar de forma directa en el portal oficial del RUNT Plazos vigentes: Los términos legales para acceder a los descuentos se mantienen intactos (5 días hábiles siguientes a la notificación para el 50% de descuento, o entre el día 6 y 20 hábil para el 25% de descuento en comparendos pedagógicos o impuestos en vía). Registro del certificado: Una vez completada la hora de capacitación en el CIA privado, la plataforma del centro reportará la asistencia al sistema del RUNT para que la Secretaría aplique el descuento correspondiente al momento de efectuar el pago.

¿Por qué se suspenden los cursos de la Secretaría?

La medida responde al cumplimiento de las Resoluciones 2877 y 8863 de 2026 emitidas por la Superintendencia de Transporte, que imponen nuevos requisitos tecnológicos y de seguridad a los organismos de tránsito y a los Centros Integrales de Atención (CIA).

Para un conductor acceder al 50 % de descuento en el valor de un comparendo, debe realizar un curso de educación vial en los centros autorizados. Foto: Movilidad Bogotá

Entre las nuevas exigencias destaca la implementación obligatoria de una infraestructura de seguridad en el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV). Este mecanismo busca evitar fraudes y suplantaciones en la asistencia a los cursos mediante:

Validación biométrica: reconocimiento facial en tiempo real para verificar la identidad del infractor durante la sesión.

reconocimiento facial en tiempo real para verificar la identidad del infractor durante la sesión. Interconexión directa: consulta automatizada con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el RUNT.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad adelanta un proceso de contratación pública vía subasta inversa para seleccionar al operador autorizado que implemente este sistema tecnológico.

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Por último, la entidad se comprometió a informar oportunamente la fecha en que reanudará la prestación directa del servicio una vez finalice el proceso contractual y se certifiquen los estándares biométricos requeridos por el Gobierno nacional.