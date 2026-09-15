Bajaron los precios en trámites vehiculares en esta ciudad de Colombia: uno ahora es gratis

En Neiva, su Concejo Municipal aprobó oficialmente la reducción considerable de sus precios en los trámites vehiculares como la matrícula y la licencia de conducción, haciendo que algunos de estos bajaran a más de la mitad de lo que actualmente valen.

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Esta modificación en el Estatuto Tributario de la capital de Huila se logró tras la aprobación en segundo debate del Proyecto de Acuerdo 036 de 2026.

La reducción en los precios de esta documentación se dará porque aprobaron que ahora varios de estos servicios se calculen con la Unidad de Valor Básico (UVB) y no con el salario mínimo como tradicionalmente se referencia.

Neiva es la capital del Huila, principal productor de café en el país. Foto: Juan Pablo Gómez

Las reducciones y sus nuevas tarifas

Como se mencionó anteriormente, los nuevos precios aplican para trámites como la expedición de licencias de conducción y matrículas, tanto para motos como para automóviles. Sin embargo, también hay otras diligencias que quedaron con gasto 0.

Estas son las reducciones con sus nuevas tarifas:

Matrícula inicial de automóviles: reducción del 52%

De esta forma, este trámite pasó de costar 1 SMLDV, lo que se traduce en $58.363,50 pesos, a 2,34 UVB, lo que significa $28.337 pesos.

Matrícula inicial de motocicletas: disminución del 64%

Esta diligencia pasa de costar $43.773 pesos (0,75 SMLDV) a $15.743 (1,30 UVB).

Expedición de la licencia de conducción: reducción del 55%

Mientras tanto, esta gestión que costaba $116.727 (2 SMLDV), ahora tendrá un precio de $52.315 (4,32 UVB).

Traslado de cuenta a la ciudad: se fijó en 0.

Este es el trámite que hacen los propietarios que tienen registrada la matrícula de su vehículo en otra ciudad. Ahora, quien lleve su cuenta a Neiva tendrá un gasto 0 en la comisión distrital.

Matriculación y radicación de vehículos 100% eléctricos: Se fijó en 0.

En pro de impulsar la transición hacia tecnologías limpias vehiculares, los vehículos que son 100% eléctricos ahora no tendrán un costo municipal.

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También se realizaron algunas modificaciones para el gremio transportador:

Habilitación de empresas de taxi: Se reduce de $70 millones (1.200 SMLDV) a 289,16 UVB (aprox. $3,5 millones para persona jurídica) y 227,62 UVB para persona natural.

Se reduce de $70 millones (1.200 SMLDV) a 289,16 UVB (aprox. $3,5 millones para persona jurídica) y 227,62 UVB para persona natural. Tarjetas de operación: La tarjeta para taxis se unifica a 2 años de vigencia con una tarifa de 8,22 UVB ($99.544), y a 16,43 UVB ($198.967) para colectivo y mixto.

La tarjeta para taxis se unifica a 2 años de vigencia con una tarifa de 8,22 UVB ($99.544), y a 16,43 UVB ($198.967) para colectivo y mixto. Aumento de capacidad transportadora: Se reduce en más del 56%, pasando de 1.185 SMLDV ($69’160.748) a 2.478,14 UVB ($30′010.275).

Es importante precisar que este no será el valor total de estos trámites, puesto que en la gestión de estos se suman algunas otras tarifas distintas a la de los derechos de trámite. Por su parte, la administración distrital reveló que estas reducciones buscan impulsar a Neiva.

“Este importante proyecto busca beneficiar el bolsillo de los neivanos y también, por supuesto, incentivar a que en esta ciudad matriculen sus vehículos. Recordemos que en Neiva circulan más de 220.000 vehículos que usan nuestra malla vial, por eso los invitamos a dejarle algo a nuestra ciudad”, afirmó la secretaria de Movilidad, Edna Johanna Cruz Bonilla.